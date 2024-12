Lanciato ad agosto Gemini Live è l’assistente vocale AI di Google che consente di dialogare con l’intelligenza artificiale ponendo domande, chiedendo spiegazioni, con la possibilità di interromperla per ottenere ulteriori approfondimenti o cambiare discorso.

In pochi mesi sono state tantissime le novità che hanno interessato Google Gemini e Gemini Live e molte altre potrebbero arrivare a breve.

Google ora sta lavorando per dare a Gemini la capacità di conversare in più di una lingua contemporaneamente. La pagina di supporto del servizio riporta che è già possibile farlo, ma al momento non è ancora disponibile.

Nella pagina di supporto l’azienda afferma che gli utenti potranno parlare con Gemini Live in un massimo di due lingue ed elenca oltre 30 lingue supportate per la funzionalità.

Tuttavia al momento non è ancora possibile di selezionare un’altra lingua, infatti Google chiarisce che sta rilasciando gradualmente aggiornamenti per Gemini Live, quindi le ultime modifiche potrebbero non essere ancora disponibili per tutti.

Gemini Live potrebbe conversare in due lingue contemporaneamente

Sembra che questa funzionalità potrebbe diventare operativa a breve, poiché il codice dell’ultima versione beta dell’App Google ora contiene una nuova opzione per selezionare una seconda lingua vocale.

Purtroppo i lavori sono ancora in corso e non sappiamo quanto tempo ci vorrà prima che Google implementi questa funzionalità, ma la presenza della nuova opzione suggerisce che potrebbe debuttare tra non molto.