Il Natale si sta avvicinando, e il tempo per fare (o farsi) i regali è sempre più ristretto. In questi giorni shop online e produttori stanno proponendo diverse iniziative a tema, ma in questo caso vi segnaliamo quella di OUKITEL, che combina sconti ed extra sconti e che consente di portarsi a casa smartphone e tablet della gamma a partire da soli 145 euro: vediamo come funziona la promozione OUKITEL Christmas Sale e quali sono le offerte migliori.

Sono arrivate le offerte di Natale di OUKITEL

Le offerte natalizie di OUKITEL sono disponibili dal 9 al 25 dicembre 2024 sullo shop online ufficiale, e coinvolgono diversi modelli del produttore: ci concentriamo in particolare sugli smartphone OUKITEL WP35, P1 e C58 Pro, ma c’è anche il tablet OUKITEL RT3 Pro. Tutti vengono proposti con uno sconto, al quale può essere aggiunto un extra ribasso del 10% sfruttando il coupon CD10.

OUKITEL WP35 è uno smartphone rugged dotato di una gigantesca batteria da 11.000 mAh: nonostante quest’ultima, lo spessore non arriva comunque a 15 mm. A bordo troviamo un cuore MediaTek Dimensity 6100+ a 6 nm, affiancato da 8 GB di RAM (espandibile tramite RAM dinamica fino a 24 GB) e da 256 GB di memoria interna (espandibile fino a 2 TB), un display IPS da 6,6 pollici a risoluzione Full-HD+, connettività 5G e una fotocamera principale Sony da 64 MP.

Lo smartphone con Android 14 è disponibile in offerta a 290,78 euro, ma con il coupon CD10 potete scendere di un ulteriore 10%.

Chi non ha per forza bisogno di un prodotto rugged può optare per OUKITEL P1, uno smartphone Android con ampio display AMOLED da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz. Il dispositivo integra il SoC MediaTek Helio G99 e supporta fino a 24 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. La batteria non è quella del WP35, ma resta comunque generosa: troviamo un’unità da 5150 mAh che promette fino a 18 ore di utilizzo.

OUKITEL P1 viene proposto in offerta a 213,81 euro, ma potete aggiungere il coupon CD10 per un extra 10% di sconto.

In promozione c’è anche OUKITEL C58 Pro, un prodotto che si fa notare grazie a una finitura lucida ed elegante, ai colori sfumati e alla particolare e raffinata texture. Mette a disposizione uno schermo da 6,7 pollici a risoluzione HD+, una fotocamera principale da 50 MP e una generosa batteria da 5150 mAh, oltre che un SoC Unisoc T606 octa-core affiancato da un massimo di 24 GB di RAM (con RAM dinamica) e 256 GB di storage (espandibile fino a 1 TB).

OUKITEL C58 Pro è in offerta a 145,38 euro, ma c’è sempre il coupon per uno sconto extra.

Se state cercando un tablet Android potete invece considerare OUKITEL RT3 Pro, un modello rugged ideale per qualsiasi tipologia di utilizzo. Può contare su certificazioni IP68 e IP69K contro acqua e polvere e sullo standard MIL-STD-810H, ed è pensato per resistere a tutto (anche grazie al vetro Corning Gorilla Glass 5). Offre uno schermo da 8 pollici, SoC MediaTek Helio G81 octa-core, 16 GB di RAM (4+12 GB), 128 GB di storage, connettività 4G e batteria da 5150 mAh.

Con le offerte di Natale il tablet OUKITEL RT3 Pro viene proposto a 196,70 euro, ma potete aggiungere il sopra citato coupon per risparmiare un 10% extra.

Vi ricordiamo che le offerte Christmas Sale di OUKITEL risultano valide fino al 25 dicembre.

Informazione Pubblicitaria