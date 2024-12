Il tempo per i regali di Natale inizia a stringere, e Amazon ci viene incontro con le sue Offerte dell’ultimo minuto: da oggi sono disponibili sul sito migliaia di proposte pensate per aiutare con lo “stress” dei regali, e fanno la loro comparsa gli utili badge che danno una mano con le tempistiche.

Amazon lancia le Offerte dell’ultimo minuto e le sue “soluzioni” per il Natale

Mancano 16 giorni a Natale, e su Amazon.it sono disponibili tantissime idee regalo per soddisfare qualsiasi bisogno natalizio, come stiamo vedendo attraverso le nostre selezioni (in arrivo anche nei prossimi questi giorni). Il noto sito di e-commerce lancia oggi una nuova carrellata di offerte, unita ai badge che indicano a colpo d’occhio se il prodotto arriverà in tempo per Natale o meno.

Amazon mette a disposizione diversi “strumenti” per aiutare a prepararsi per il Natale: sul sito c’è ad esempio la sezione Negozio di Natale, con centinaia di prodotti e sconti a tema (e non), dalle calze natalizie agli smartphone, dai pigiami per le Feste alle cuffie true wireless. In più, con il lancio delle Offerte dell’ultimo minuto sono arrivati nuovi sconti sui dispositivi Amazon, che si concentrano in particolare sulle linee Echo e Ring.

All’interno del riquadro relativo al prezzo fanno la loro comparsa su Amazon i ben noti badge “Arriva prima di Natale” (in verde), “Potrebbe arrivare dopo Natale” e “Arriva dopo Natale” (in rosso), che aiutano a scoprire a colpo d’occhio se l’ordine arriverà in tempo per i regali da mettere sotto l’albero. Naturalmente i tempi si possono ridurre attraverso l’abbonamento Amazon Prime (attivabile qui, anche con periodo di prova gratuito di 30 giorni).

Nel caso i tempi siano troppi ristretti, è possibile “salvarsi” optando per le gift card Amazon, perfette anche per chi proprio non sa cosa regalare: possono essere inviate pure in versione digitale comodamente via SMS o e-mail (con programmazione di orario e data di invio). Come abbiamo visto, tanti dei prodotti acquistati tra novembre e il 25 dicembre possono contare sul periodo esteso per effettuare il reso.