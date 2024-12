Il team di sviluppatori di Google continua a lavorare al miglioramento delle offerte del colosso di Mountain View nel settore smart home e ciò, ovviamente, comprende Google Home App, per la quale ha avviato dei test relativi ad una funzionalità basata sull’intelligenza artificiale e che, neanche a dirlo, si affida a Google Gemini.

Ci riferiamo alla funzione Aiutami a creare, studiata dal team del colosso statunitense per consentire agli utenti di avere un supporto concreto nella creazione di nuove automazioni per i dispositivi che fanno parte dell’ecosistema smart home e di cui vi avevamo già parlato qualche settimana fa.

Google Home App testa una nuova funzione IA

Si tratta di una funzionalità IA sperimentale che per il momento è disponibile solo per alcuni utenti in Public Preview e che attraverso Gemini offre un aiuto per la creazione di automazioni personalizzate, così da riuscire a gestire la propria smart home in modo più comodo.

Stando a quanto viene spiegato da Google, gli utenti devono semplicemente descrivere l’automazione desiderata e Google Home App ne genera una che è poi possibile salvare e personalizzare in base alle proprie esigenze (tanto per fare un esempio, è possibile digitare o dire “Accendi tutte le luci al tramonto” e ottenere la creazione della relativa automazione in pochi secondi).

Questa nuova funzionalità offre anche dei suggerimenti basati su ciò che è possibile fare con i propri dispositivi, in modo da sfruttare al meglio quelle che sono le loro potenzialità.

Il team di Google ha precisato che al momento questa nuova funzione è disponibile per alcuni partecipanti selezionati alla Public Preview negli Stati Uniti che utilizzano dispositivi Android e sono abbonati a Nest Aware Plus.

In questa fase il team di sviluppatori di Google si aspetta di ricevere numerosi feedback, così da poter ottimizzare la nuova funzionalità e metterla a disposizione di tutti gli utenti in tempi rapidi. Staremo a vedere.