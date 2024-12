Google ha appena annunciato di aver collaborato con Spotify per creare un podcast personalizzato su quanto ascoltato dall’utente nel corso del 2024.

Quest’anno Spotify Wrapped aggiunge qualcosa di nuovo: il podcast Spotify Wrapped AI, un riepilogo audio dinamico generato con il modello di intelligenza artificiale NotebookLM di Google.

La tecnologia che alimenta le panoramiche audio di NotebookLM è stata sfruttata per generare un podcast Spotify Wrapped in cui due conduttori sintetizzati dall’IA presenteranno il vostro anno in musica, immergendosi nei vostri brani e artisti preferiti ed esplorando come i vostri gusti musicali si sono evoluti nel corso del 2024

Google assicura una conversazione coinvolgente sui propri gusti musicali, ognuna delle quali è unica per ogni singolo utente Spotify.

Spotify lancia il podcast di Wrapped creato da NotebookLM

Il podcast Wrapped AI è disponibile nel feed Wrapped visibile nella schermata iniziale dell’app Spotify e nella versione Web del servizio dove può essere ascoltato, scaricato o condiviso.

Al momento, il podcast Wrapped AI 2024 è disponibile solo in lingua inglese per gli utenti Free e Premium idonei negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Australia, Nuova Zelanda, Canada, Irlanda e Svezia e solo per un periodo di tempo limitato, ma se l’idea verrà apprezzata la novità probabilmente arriverà anche in altri paesi prima o poi.

Gli utenti in Italia possono comunque godersi Spotify Wrapped 2024 nel formato classico che quest’anno è ancora più interessante.