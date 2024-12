L’app Zepp si aggiorna e inizia ad accogliere un’interessante novità intravista le scorse settimane tramite la versione beta: stiamo parlando della funzione di Amazfit per registrare gli alimenti (Food Log) attraverso input testuali o scattando una foto. Vediamo come funziona.

L’app Zepp di Amazfit si aggiorna con una funzione dedicata al cibo

Torniamo a parlare dell’app Zepp di Amazfit, che da qualche mese è stata completamente rinnovata con una serie di interessanti novità, sia a livello estetico che di funzioni. In queste ore è in rollout un aggiornamento ulteriore dell’app, che introduce la funzione per la registrazione degli alimenti. Quest’ultima aveva iniziato a fare capolino a partire da settembre attraverso una versione beta, ma grazie all’update in distribuzione sta iniziando a farsi vedere sulla versione stabile.

Il funzionamento è piuttosto semplice: si può inserire il cibo ingerito attraverso input testuale o scattando delle foto, e l’app offre l’indicazione delle calorie e dei valori nutrizionali, oltre a consigli sull’assunzione più corretta dei pasti e dei vari ingredienti. Zepp può ad esempio consigliare di ridurre il quantitativo di proteine, oppure di aggiungere più frutta alla dieta.

Per il momento sembra che le quantità indicate risultino piuttosto affidabili, anche se alcuni utenti si stanno lamentando di un problema con il calcolo delle percentuali dei macronutrienti: come possiamo vedere negli screenshot pubblicati su Reddit, l’applicazione sembra in alcuni casi calcolare erroneamente le percentuali rispetto al totale delle calorie assunte (47,9% di carboidrati al posto di 37,6%, 22,4% di grassi invece di 39,6% e 29,7% di proteine invece di 23,3% nell’esempio qui sotto). Nel caso capiti, è possibile inviare un feedback ad Amazfit passando dalla scheda dedicata ai dispositivi.

La funzione per la registrazione del cibo sta iniziando a farsi vedere sulla versione stabile dell’app Zepp per Android e iOS: l’unica cosa che potete fare per il momento per “accelerarne” l’arrivo è verificare di disporre della più recente versione dell’applicazione di Amazfit, passando dal badge qui in basso per il Google Play Store. In ogni caso, basterà avere pazienza per qualche giorno al massimo.