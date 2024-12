Samsung Galaxy Ring è un dispositivo dotato di microcomponenti e per quanto siano miniaturizzati possono comunque generare del calore.

Chi non ha mai indossato uno smart ring potrebbe essere sorpreso dal fatto che l’anello a volte potrebbe scaldare e per quanto risulti raro con Galaxy Ring, la società ora afferma che può accadere e fornisce alcuni consigli sul da farsi.

Samsung spiega che è normale il vostro Galaxy Ring si scaldi di tanto in tanto, soprattutto quando utilizzate una funzionalità che richiede più batteria o che è attiva per un periodo di tempo prolungato.

Il colosso sudcoreano specifica che ciò non dovrebbe influire sulle prestazioni o sulla durata dell’anello intelligente, tuttavia se il dispositivo indossabile dovesse surriscaldarsi o risultare molto caldo per un periodo di tempo prolungato, Samsung consiglia di rimuoverlo e di non utilizzarlo per un po’.

Samsung Galaxy Ring potrebbe essere difettoso

Se l’anello continua a surriscaldarsi, l’azienda invita a contattare il supporto Samsung per richiedere assistenza perché potrebbe esserci un problema.

Al momento non ci risultano segnalazioni di utenti che lamentano un riscaldamento anomalo di Samsung Galaxy Ring, ma non possiamo escludere che Samsung abbia la coda di paglia.

In fin dei conti è il suo primo anello intelligente e le sorprese possono emergere mano a mano che il prodotto penetra nel mercato. A ottobre l’azienda suggerito di indossare Galaxy Ring sul dito indice.