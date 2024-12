Siamo ormai alle battute finali di questo Black Friday 2024, un periodo di offerte che da un solo giorno si è ormai esteso a circa 10 comprendendo anche il Cyber Monday che quest’anno cade domani 2 dicembre 2024. Se non siete ancora riusciti a spulciare le varie promozioni, oggi e domani sono indubbiamente i giorni giusti per farlo, anche per andare a chiudere eventuali regali di Natale che è sempre meglio pensare in anticipo. Vediamo dunque le offerte più interessanti rimaste nel mondo della tecnologia oggi 1 dicembre 2024.

Offerte Smartphone Black Friday

Ci sono proposte un po’ per tutti ancora, da chi vuole risparmiare con l’ottimo CMF Phone 1 (occhio solo che non ha l’NFC), al più completo Samsung Galaxy S24 Ultra a chi cerca un ottimo camera phone a prezzi interessanti come Google Pixel 8 e 8 Pro.

Offerte SmartWatch Black Friday

Fra gli smartwatch in offerta ancora disponibili più interessanti troviamo dei WearOS economici, per chi vuole al polso un prodotto che possa sostituire lo smartphone in più occasioni (notifiche, whatsapp, chiamate e simili), oppure degli ibridi come Amazfit Balance che vi permette di avere al polso persino l’assistente vocale Alexa aumentato di ChatGPT, tanta autonomia (oltre 7 giorni) ed NFC per i pagamenti.

Offerte Tablet Black Friday

Fra i Tablet in offerta vi segnaliamo l’ottimo HONOR Pad X8a per rapporto qualità prezzo man anche il ben più completo Magic Pad 2 che a bordo ha persino lo Snapdragon 8s Gen3.

Offerte Cuffie Black Friday

Non possono mancare al vostro kit tecnologico delle ottime cuffie true wireless per ascoltare musica o fare chiamate con le mani libere. Qui ci sono offerte interessanti sia per chi vuole delle cuffie true wireless non in-ear, ad esempio le Buds3 di Samsung che sono di altissima qualità, sia per chi vuole risparmiare.

Offerte Console Black Friday

Infine usciamo per un secondo dai nostri classici confini per segnalarvi queste offerte interessanti su PlayStation 5, l’unica console in forte sconto durante questo Black Friday 2024.

Tante altre offerte però sono ancora disponibili, se volete farvi un giro completo non vi resta che recarvi su Amazon al link sottostante: