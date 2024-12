Huawei è tra i produttori che hanno dimostrato di credere molto nel settore degli smartphone pieghevoli e nei prossimi giorni ha in programma di rafforzare la propria offerta con Huawei Mate X6, modello che sarà lanciato a livello globale.

Ebbene sì, il colosso cinese porterà il suo nuovo smartphone pieghevole sul mercato internazionale e la data scelta per il lancio è il 12 dicembre 2024, giorno che potrebbe segnare un importante cambio di strategia per l’azienda.

Huawei si prepara ad un grande lancio per il mercato globale

Nelle scorse ore Huawei ha condiviso la seguente immagine, con la quale ha annunciato di avere in programma un evento di lancio globale per il 12 dicembre 2024 a Dubai, lasciando intendere che il protagonista principale sarà proprio il nuovo smartphone pieghevole di fascia premium (“Unfold the classic as a new era of flagship foldable excellence begins. Dubai. 12 December 2024. #HuaweiLaunch #FashionForward #UnfoldtheClassic“).

Ma è probabile che durante l’evento possa esserci spazio anche per altri prodotti destinati al mercato globale, al quale il colosso cinese pare abbia iniziato a dare più importanza dopo che negli scorsi anni, a causa del ban commerciale inflitto dagli Stati Uniti, si è trovato costretto a mettere da parte i suoi sogni di gloria mondiale.

Tra gli smartphone che potrebbero essere lanciati vi sono quelli della serie Huawei Mate 70, realizzati dal produttore cinese in modo tale da poter supportare sia le applicazioni native di HarmonyOS che quelle di Android.

Ad ogni modo, nel corso dei prossimi giorni dovrebbero emergere ulteriori dettagli su quelli che sono i programmi del colosso cinese. Basta avere un po’ di pazienza.