Se state cercando uno smartphone dalle buone prestazioni a un prezzo contenuto, allora siete capitati nel posto giusto: in occasione del Black Friday di Amazon, potete trovare in offerta POCO X6 Pro a un super prezzo, che corrisponde al minimo storico del sito per il prodotto. Vediamo come approfittarne subito.

POCO X6 Pro in offerta col Black Friday Amazon

La Settimana del Black Friday Amazon è entrata nel vivo, visto che il vero e proprio venerdì nero cade proprio oggi, venerdì 29 novembre. Le offerte proseguiranno fino al Cyber Monday del 2 dicembre 2024, ma le migliori proposte potrebbero non durare così a lungo.

Una di queste ultime potrebbe essere quella riguardante POCO X6 Pro, uno smartphone Android di fascia media lanciato a inizio anno insieme al fratello minore POCO X6. Parliamo di un prodotto che punta “tutto” sul rapporto qualità-prezzo, e lo si vede subito dalla scelta del SoC, un potente MediaTek Dimensity 8300-Ultra (Amazon riporta erroneamente uno Snapdragon) affiancato da 8 o 12 GB di RAM e da 256 GB o 512 GB di memoria interna (UFS 4.0).

Il display è un Flow AMOLED da 6,67 pollici a risoluzione 1.5K con refresh rate fino a 120 Hz, mentre il comparto fotografico propone quattro sensori in tutto: oltre alla fotocamera da 16 MP integrata frontalmente tramite foro, abbiamo una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP (con stabilizzazione ottica), ultra-grandangolare da 8 MP e macro da 2 MP. Lato connettività non manca praticamente nulla, tra 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS e porta USB Type-C, e la batteria arriva a 5000 mAh, con supporto alla ricarica rapida cablata da 67 W.

POCO X6 Pro è stato lanciato a inizio anno al prezzo consigliato di 349,90 euro (8-256 GB) e di 419,90 euro (12-512 GB), ma grazie al Black Friday di Amazon potete acquistarlo a cifre decisamente più interessanti. Si parte infatti da 259,90 euro per la versione da 8-256 GB di memoria (sconto di 90 euro), e per i più esigenti si arriva a 309,90 euro per quella da 12-512 GB (110 euro di sconto). In entrambi i casi si tratta del minimo storico per il sito, valido per tutte le colorazioni attualmente disponibili.

Se siete interessati non vi resta che seguire uno dei link qui in basso.

