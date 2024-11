La pirateria è un problema preoccupante anche per i colossi del settore dello streaming multimediale, come ad esempio Spotify, che nelle ultime ore ha ottenuto un importante risultato.

È stata disattivata, infatti, Spotify Mod, un’applicazione utilizzata per piratare le funzionalità di Spotify Premium su Android: disponibile da un po’ di tempo, l’app da alcuni giorni ha smesso di funzionare.

L’app Spotify Mod per Android non funziona più

Spotify Mod è (o, meglio, era) una versione modificata dell’app Spotify standard per Android, studiata per consentire agli utenti di avere accesso in modo gratuito a funzionalità che, altrimenti, sarebbero state a pagamento.

In Rete da alcuni giorni si vanno susseguendo le segnalazioni di utenti per i quali l’applicazione ha smesso di sfunzionare, non mostrando più le playlist e le canzoni salvate e non riproducendo più la musica.

In sostanza, l’applicazione è diventata inutile e, chiaramente, ciò è avvenuto in seguito alle iniziative portate avanti da Spotify per proteggere la sua piattaforma.

E se alcuni utenti si sono già messi alla ricerca di nuove versioni modificate e funzionanti per continuare a piratare le funzionalità di Spotify, nelle scorse ore sono emersi degli avvisi relativi a file APK pericolosi, contenenti in particolare dei trojan.

Ad ogni modo, non c’è da stupirsi più di tanto per la disattivazione di questa applicazione, che violava i termini di servizio di Spotify: in pratica, era solo questione di tempo prima che venisse intrapresa un’azione del genere.

Ricordiamo che anche in Italia è disponibile la promozione che consente agli utenti di provare Spotify Premium per tre mesi gratuitamente. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale.