Non è infrequente che i giocatori ascoltino musica mentre giocano sui loro smartphone Android, ma finora non c’erano molte possibilità per cambiare musica senza uscire dal gioco. In quest’ottica ora OnePlus e OPPO hanno annunciato una soluzione in collaborazione con Spotify.

Il fondatore di OnePlus e responsabile dei prodotti OPPO, Pete Lau, ha rivelato su X che Spotify ora offre un’interfaccia di Spotify in sovrimpressione al gioco che permette di cambiare musica rapidamente senza interrompere l’azione.

OnePlus e OPPO collaborano con Spotify per fondere musica e gioco

Il post pubblicato da Lau mostra che il pannello di Spotify in sovrapposizione al gioco offre tre pagine di playlist, una delle quali è quella con i brani riprodotti di recente, ma un utente ha reagito pubblicando uno screenshot con le playlist consigliate.

Si tratta di un notevole miglioramento rispetto al widget del lettore multimediale nell’area delle notifiche che offre solo i controlli per le tracce “precedente” e “successiva”, tuttavia non viene specificato esattamente come viene richiamato il pannello in-game di Spotify.

Lau afferma che questa funzionalità di ColorOS è disponibile a partire da oggi per gli smartphone OPPO e OnePlus in “mercati selezionati”, tuttavia ci auguriamo che prima o poi sarà disponibile anche sugli smartphone di altri produttori, oltre che con l’aggiunta di servizi di streaming musicale di piattaforme come YouTube Music, Apple Music e altre.