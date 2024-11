Il chip Snapdragon 8 Elite sarà senz’ombra di dubbio il protagonista assoluto dei prossimi top di gamma con sistema operativo Android in arrivo nel corso nel 2025. A tal proposito, secondo alcuni rumor OnePlus potrebbe realizzare uno smartphone dalle dimensioni compatte e con il processore Snapdragon 8 Elite al suo interno, seguendo la strada precedentemente avviata da OPPO con Find X8 Mini: scopriamone insieme tutti i dettagli.

OnePlus: le possibili specifiche del nuovo modello compatto

Secondo quanto riportato dall’informatore Digital Chat Station all’interno di un post sulla piattaforma Weibo, il nuovo smartphone di casa OnePlus presenterebbe un display OLED da 6,31 pollici di diagonale e risoluzione 1,5 K. Nonostante le dimensioni compatte, il modello potrebbe seriamente concorrere in termini di prestazioni con i futuri smartphone Android top di gamma. Ad oggi non sappiamo se lo smartphone presenterà una denominazione numerica (come è accaduto per il recente OnePlus 13) o meno, entrando a far parte della lineup di modelli Ace. Ricordiamo infatti che OnePlus intende lanciare Ace 5 e Ace 5 Pro nel mese di dicembre, montando rispettivamente i chip Snapdragon 8 Gen 3 e Snapdragon 8 Elite.

Al momento non conosciamo una data d’uscita precisa per questo modello di smartphone, che potrebbe verosimilmente la luce durante il secondo trimestre del 2025, qualche mese dopo il lancio di OPPO Find X8 Mini.

Specifichiamo come sempre che al momento si tratta di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno necessariamente trovare una conferma (o smentita) ufficiale da parte della compagnia produttrice. Rimaniamo dunque in attesa di aggiornamenti futuri da parte di OnePlus, che siamo certi arriveranno nel corso delle prossime settimane o mesi.