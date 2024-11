Il Google Play Store mette a disposizione una serie di accorgimenti pensati per semplificare l’esperienza d’uso e tra questi troviamo la comoda possibilità di ottenere l’installazione automatica dei giochi di proprio interesse. Il rovescio della medaglia si palesa nel momento in cui la suddetta installazione automatica avviene sfruttando la rete mobile, andando ad erodere il piano dati dell’utente. Ebbene, pare che il team di Google abbia contezza della situazione e che anzi stia già lavorando per offrire maggiori controlli agli utenti, così da evitare spiacevoli sorprese.

Allo stato attuale, il Google Play Store offre una funzione di preregistrazione per app e giochi che non sono stati ancora rilasciati per il grande pubblico: la preregistrazione consente agli utenti interessati di ricevere una notifica di disponibilità e l’installazione automatica dell’app o del gioco, ove opportunamente abilitata dagli utenti stessi. L’unico inconveniente di questo meccanismo è rappresentato dal fatto che l’installazione automatica ignora del tutto le preferenze di rete espresse nelle Impostazioni del Play Store (Impostazioni > Preferenze di rete > Preferenze di download delle app > Tramite qualsiasi rete/Solo tramite Wi-Fi/Chiedi ogni volta). Ne consegue che il gioco per il quale ci si è preregistrati potrebbe tranquillamente venire scaricato automaticamente tramite la connessione dati.

Come si accennava in apertura, la situazione potrebbe presto andare incontro ad una gradita svolta: dall’analisi dell’APK della versione 43.6.20-31 del Google Play Store sono emerse righe di codice stando alle quali gli utenti potranno impostare le preferenze di installazione automatica su Tramite qualsiasi rete o Solo tramite Wi-Fi. Purtroppo, ad oggi non sembra possibile attivare la novità in discorso.

• Expected game size: ≤ %1$s • Data charges may apply • The game size is an estimate provided by the developer. If the actual size is larger at release, we will notify you to confirm your install preferences. • Don’t auto-install • Over any network • Over Wi-Fi only • Auto-Install preferences

Non è tutto: a quanto si apprende, il Play Store diventerà anche più chiaro, informando l’utente delle dimensioni precise del file da scaricare, così come fornite dallo sviluppatore; laddove poi le dimensioni effettive risultino maggiori, gli utenti riceveranno una notifica ulteriore tramite cui confermare le proprie preferenze per l’installazione.

Insomma, tutte le novità descritte vanno nella direzione di consentire agli utenti di sfruttare la comodità dell’installazione automatica e al contempo non perdere il controllo della situazione.