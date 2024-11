In un periodo in cui l’intelligenza artificiale è onnipresente, sono diversi gli utenti che si affidano a Google Gemini per tutta una serie di operazioni; lo strumento riceve costantemente novità e migliorie da parte del team di sviluppo che, recentemente, ha iniziato i lavori per far diventare freemium (almeno in parte) la versione Advanced, ma ha anche inserito Google Calendar nel pannello laterale Gemini di Gmail, abbiamo inoltre visto come Google Assistant migliorerà grazie al chatbot IA dell’azienda, o come a breve lo strumento potrebbe permettere di porre più domande su un video YouTube.

Per quanto lo strumento possa rivelarsi utile in alcuni contesti, può al contempo creare confusione in alcuni utenti per quel che riguarda i menù disponibili al suo interno, necessari per svolgere alcune operazioni. Stando a quanto condiviso dal cacciatore di codici assembledebug tuttavia, sembra che Google stia lavorando per migliorare anche questo aspetto.

Gemini potrebbe presto unire tutte le opzioni in un unico menù

Allo stato attuale, interagendo con il chatbot IA del colosso di Mountain View, l’utente ha la possibilità di far apparire un menù con una pressione prolungata sulla risposta fornita dallo strumento; qui sono presenti opzioni come Esporta in Documenti, Bozza in Gmail, Seleziona testo, Modifica risposta, Altre bozze e Segnala un problema legale. In alternativa Gemini fornisce anche il classico menù a tre puntini nella parte inferiore, accanto ai pulsanti per valutare la risposta, condividerla o copiarla, menù che presenta le opzioni Esporta in documenti, Crea bozza in Gmail, Condividi tramute, Seleziona testo e Copia testo.

Come anticipato, sembra che Google abbia deciso di rendere Gemini un po’ meno confusionario, cercando di mettere ordine nei due distinti menù che presto verranno uniti in un unico strumento. La modifica in questione è stata individuata dallo sviluppatore menzionato in apertura nell’app Google v15.46.36, non è ancora disponibile per gli utenti ma possiamo comunque dargli uno sguardo grazie al video qui sotto.

Come potete notare, tutte le opzioni disponibili sono ora raccolte in un unico menu, l’utente può richiamare il nuovo strumento sia tramite una pressione prolungata sulla risposta fornita da Gemini, sia tramite il classico pulsante a tre puntini, esattamente come accede al momento.

La novità in questione punta dunque a mettere ordine all’interno del chatbot IA dell’azienda, di modo che gli utenti non debbano più ricordarsi come agire per trovare l’opzione di loro interesse, visto che saranno tutte racchiuse nello stesso menù, accessibile con entrambi gli approcci già disponibili. Al momento non è dato sapere quando la novità in questione verrà messa a disposizione di tutti gli utenti, sarà necessario attendere per scoprirlo.