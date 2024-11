Se avete deciso di passare a Kena e state aspettando soltanto l’occasione giusta, questa nuova promozione potrebbe fare al caso vostro: stiamo parlando di Kena Promo Rush 130, offerta disponibile per chi attiva un nuovo numero e per chi effettua la portabilità del suo attuale da specifici operatori.

Cosa offre Kena Promo Rush 130

La nuova offerta di Kena mette a disposizione degli utenti ogni mese chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 230 gigabyte di traffico dati con copertura 4G (con velocità massima in download fino a 60 Mbps e in upload fino a 30 Mbps), il tutto senza costi di attivazione e con un canone mensile di 6,99 euro.

Nell’offerta in questione sono inclusi anche i servizi Segreteria Telefonica, Lo Sai e Chiama Ora mentre per quanto riguarda il roaming nei Paesi membri dell’Unione Europea gli utenti possono chiamare e inviare SMS alle medesime condizioni nazionali e navigare sul Web entro il limite di 7,5 GB al mese.

È disponibile per chi attiva un nuovo numero e per i nuovi clienti che provengono da uno dei seguenti operatori: Iliad, Ho, Poste Mobile, Tiscali, Lycamobile, CoopVoce, Fastweb Mobile, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, Digi Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile e Withu.

In più, in occasione del Black Friday, chi attiva questa offerta effettuando la portabilità del proprio numero ha diritto a un buono Amazon di 10 euro in regalo. Potete trovare tutte le offerte di Kena Mobile seguendo questo link.

Attiva Kena Promo Rush 130