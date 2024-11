Total War: EMPIRE è un gioco di strategia che porta sui dispositivi mobili l’esperienza dell’omonima saga di ambientazione storica.

La formula è infatti la stessa della versione per PC, con battaglie strategiche in tempo reale a turni ambientate nell’era delle grandi esplorazioni e conquiste del XVIII secolo.

Lo strategico Total War: EMPIRE approda su Android

Il gioco offre l’opportunità di sviluppare una delle undici fazioni per renderla una superpotenza militare ed economica e proiettarsi verso il predominio totale, dall’Europa fino all’India e le Americhe, conducendo flotte e armate imponenti attraverso progressi scientifici, conflitti globali e cambiamenti politici epocali.

Il titolo offre gigantesche battaglie in 3D dove l’ingegno militare e il progresso tecnologico saranno determinanti per decretare il vincitore.

Questa versione per Android vanta un’interfaccia appositamente riprogettata per adattare il gameplay al display touchscreen, tuttavia è possibile utilizzare qualsiasi mouse e tastiera compatibili con Android per un’esperienza ancora più fedele all’originale.

Total War: EMPIRE è disponibile per Android al prezzo di 13,49 euro, non proprio a buon mercato, ma se non altro è privo di pubblicità e tra le lingue disponibili c’è anche l’italiano.

Per l’installazione è necessario Android 12 o versioni successive, almeno 12 GB GB di spazio e un dispositivo idoneo, meglio se con display ampio. A seguire trovate il trailer e il badge per individuare il gioco nel Play Store di Google.