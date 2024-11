Si chiama cinetosi, una condizione comunemente nota come mal d’auto o mal di mare, che provoca malessere generale e sintomi quali pallore, nausea, sonnolenza e vertigini durante i viaggi. È un disturbo che può avere diverse cause e un’incidenza variabile tra le persone, ma rappresenta comunque un forte disagio per chi ne soffre. La buona notizia è che Google starebbe al lavoro su una funzionalità, simile a quella recentemente introdotta da Apple con iOS 18, per alleviare i sintomi della cinetosi e prevenirne l’insorgenza.

La possibile funzionalità Motion Cues di Google

Nella versione beta 24.46.30 di Google Play Services ci sono stringhe di codice che fanno riferimento alla funzionalità Motion Cues. Si tratta di un sistema che mostra sul display dei segnali visivi utili a prevenire il mal d’auto. Una soluzione di questo tipo non è del tutto nuova, diverse app Android la utilizzano e anche Apple l’ha recentemente introdotta in iOS 18 con il nome di Vehicle Motion Cues.

La soluzione di Apple prevede l’aggiunta di punti neri animati ai bordi dello schermo. L’orientamento di questi punti neri segue la direzione del veicolo, riducendo il conflitto sensoriale tra ciò che viene visualizzato sullo smartphone e il movimento percepito dall’orecchio interno. Tutto questo senza condizionare l’esperienza di visione o di lettura sullo smartphone.

L’analisi del codice della versione beta di Google Play Services non consente di comprendere in cosa consisterà la funzionalità Motion Cues, ma è molto probabile che sia simile a quella introdotta dal colosso di Cupertino. È altrettanto probabile che la funzionalità sarà distribuita tramite Google Play Service e non tramite una piattaforma Android. Questo fa sperare che la funzionalità sarà disponibile su qualsiasi device Android con Google Play Services.

Se confermata, questa novità sarà particolarmente apprezzata da chi soffre di questa condizione fastidiosa e invalidante durante viaggi in auto, treno o nave.