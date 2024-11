Amazon celebra il Single’s Day con uno sconto speciale, offrendo il 22% di ribasso su un’ampia selezione di prodotti (anche Android) per tutti gli acquisti pari o superiori a 299€. Questa iniziativa è pensata per chi vuole risparmiare anticipando gli acquisti del Black Friday e del Cyber Monday dato che include moltissimi smartphone ma non solo, anche TV, e-reader, elettrodomestici per la casa. Vediamo i dettagli.

Come funziona l’offerta Single’s Day di Amazon

Il Single’s Day è una celebrazione ormai molto sentita a livello globale, seppur nasca in Cina, e Amazon pur annunciando giusto ieri quando sarà la sua settimana del Black Friday, ha deciso di aderire con questa nuova promozione della durata di 3 giorni, ovvero fino alla mezzanotte dell’11 novembre 2024. Lo sconto del 22% si applica su una varietà di articoli selezionati e richiede una spesa minima di 299€. Ecco una nostra selezione:

Vi ricordiamo però, nel mentre, che in super offerta c’è anche Samsung Galaxy S24 Ultra da 1 TB, a 1199€ invece di 1859€. Mentre se non volete perdervi le migliori offerte, soprattutto quelle che durano pochi minuti, vi conviene seguirci sul nostro canale Telegram PrezziTech.

Come approfittare dello sconto Amazon per il Single’s Day

Accedere allo sconto è semplice: basta selezionare i prodotti che aderiscono alla promozione (hanno l’indicazione in pagina Risparmia 22% al check-out) e assicurati che il totale dell’ordine sia di almeno 299€. Al momento del pagamento, verrà applicata una riduzione del 22% sull’importo complessivo. Per consultare i prodotti inclusi e le condizioni della promozione, visita la pagina promozionale su Amazon.

L’offerta è valida fino all’11 novembre 2024, ma è soggetta a disponibilità limitata, quindi si consiglia di affrettarsi per non perdere l’occasione.