Se siete alla ricerca di un Samsung Galaxy S24 Ultra e volete tanta, tantissima memoria interna, oggi è il giorno giusto, In queste ore infatti la versione più conveniente è quella da 1 TB di archiviazione, ovvero 1000 GB, trovandosi in offerta su Amazon a un prezzo più basso sia del 256 (in “offerta” 1449€) che del 512 GB (in offerta a 1259€). La promozione attuale permette di ottenere un risparmio di 660€ per tutte le colorazioni, compresa la Titanium Grey, rispetto al prezzo di listino. Insomma, un assaggio delle offerte Black Friday.

Samsung Galaxy S24 Ultra da 1 TB, potenza ed AI

Samsung Galaxy S24 Ultra si distingue come il top di gamma della serie S24, ed uno dei più completi sul mercato. È equipaggiato con il potente chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, supportato da 12 GB di RAM e fino a 1 TB di memoria di archiviazione. Il display Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici con risoluzione QHD+, ha un refresh rate variabile fino a 120 Hz e una luminosità di picco di 2600 nit che assicura un’ottima visibilità anche all’aperto.

A livello fotografico, Galaxy S24 Ultra si presenta con una quadrupla fotocamera posteriore. Il sensore principale da 200 MP, insieme all’ultra-grandangolare da 12 MP, il teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 5x e il teleobiettivo secondario da 10 MP con zoom ottico 3x, permettono di scattare foto di alta qualità in ogni situazione. Anche la batteria è notevole, con una capacità di 5000 mAh e supporto per la ricarica rapida cablata da 45 W, Fast Wireless Charging 2.0 e Wireless PowerShare per la ricarica inversa.

Galaxy S24 Ultra ha debuttato con la One UI 6.1 e le nuove funzionalità Galaxy AI. Samsung ha promesso ben 7 anni di aggiornamenti software, mantenendo il dispositivo all’avanguardia a lungo termine. Questo impegno sugli aggiornamenti lo rende una scelta solida per chi cerca uno smartphone duraturo. Ulteriori dettagli li trovate nella scheda tecnica e nella recensione di Galaxy S24 Ultra.

Offerta Samsung Galaxy S24 Ultra da 1 TB: dove acquistarlo al minimo storico

L’offerta su Samsung Galaxy S24 Ultra da 1 TB è disponibile su Amazon in diverse colorazioni al prezzo di 1199€ anziché 1859€ di listino, uno sconto ovvero di 650€. Un super prezzo considerando che attualmente il 256 GB è in “offerta” a 1449€ e il 512 GB è in “offerta” a 1259€. L’offerta è subito presente in pagina di conseguenza non vi resta che metterlo a carrello e acquistarlo:

