Google ha aggiornato l’app Pixel Buds (con la quale gestire gli auricolari e, tra le altre cose, controllare i livelli di carica, le funzionalità e le notifiche) introducendo la funzione Buds Finder. È il sistema con il quale Big G permette di localizzare rapidamente le cuffie Pixel Buds Pro 2, Pixel Buds, Pixel Buds Pro e Pixel Buds A-Series. La nuova funzionalità espande le funzioni di Trova il mio dispositivo con caratteristiche specifiche per i modelli Pixel Buds rendendo la ricerca più rapida e comoda all’interno dell’app Pixel Buds.

Come configurare e utilizzare Buds Finder

Per utilizzare la funzione Buds Finder nell’app Pixel Buds ci sono leggere differenze in base al modello di cuffie. Per Pixel Buds Pro 2 è necessario, innanzitutto, essere i proprietari del dispositivo. Nel caso di dispositivi acquistati usati o da un altro rivenditore è necessario reimpostarli per ottenerne la proprietà. In caso contrario la rete Trova il mio dispositivo non consente di localizzare e monitorare i Pixel Buds Pro 2. Successivamente bisogna avere uno smartphone con Android 9 (o versioni successive) e aver attivato la geolocalizzazione. Quindi, scaricare l’app Pixel Buds dal Play Store e aggiungere le cuffie all’app Trova il mio dispositivo. L’operazione può essere eseguita al momento della prima associazione tra smartphone e auricolari o accedendo alle impostazioni.

Per trovare le cuffie o la custodia di ricarica è possibile utilizzare l’app Trova il mio dispositivo o, nel caso in cui gli auricolari non fossero all’interno della custodia, la funzione Buds Finder nell’app Pixel Buds che, premendo su “Riproduci suono”, emette un segnale acustico così da poter individuare rapidamente le cuffie. È anche possibile visualizzare la posizione esatta sulla mappa del luogo in cui si trovano le cuffie, nel caso in cui le si fosse perse o dimenticate in un luogo diverso da quello in cui ci si trova.

Per Pixel Buds, Pixel Buds Pro e Pixel Buds A-Series è invece necessario avere uno smartphone con Android 6 (o versioni successive), aver abilitato la geolocalizzazione e aggiungere le cuffie all’app Trova il mio dispositivo assicurandosi di aver abilitato la ricerca offline. Gli auricolari possono essere trovati dall’app o dalla pagina web Trova il mio dispositivo accedendo all’account Google associato, selezionando i Pixel Buds da cercare e facendoli squillare (se sono connessi allo smartphone) o individuando la loro ultima posizione (se non sono più connessi).