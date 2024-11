Se state cercando uno smartphone di fascia media che si distingua per un mix di prestazioni, display di qualità, ampia capacità di memoria e ricarica rapida, l’offerta odierna fa proprio al caso vostro. Lo smartphone si chiama POCO X6 Pro e con il recente ulteriore ribasso su Amazon, rappresenta un’opzione particolarmente allettante per chi cerca un dispositivo performante e affidabile senza affrontare la spesa dei top di gamma.

Caratteristiche tecniche e peculiarità di POCO X6 Pro

POCO X6 Pro integra un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 1.5K e refresh rate fino a 120 Hz, perfetto per chi desidera un’esperienza visiva fluida e definita. La luminosità di picco a 1800 nits garantisce una buona visibilità anche all’aperto, mentre la protezione Gorilla Glass 5 offre resistenza del pannello contro graffi e urti.

Sotto la scocca, troviamo il MediaTek Dimensity 8300-Ultra, un processore avanzato in grado di gestire senza difficoltà il multitasking e i giochi più impegnativi, supportato da 12 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di memoria UFS 4.0 per una velocità di lettura e scrittura superiore (di gran lunga) alla media degli smartphone su questa fascia, si tratta infatti di memorie presenti in genere quasi solo sui top di gamma. La dotazione fotografica comprende una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP (con stabilizzazione ottica), un ultra-grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP, mentre la fotocamera frontale è da 16 MP.

Per quanto riguarda la batteria invece, è equipaggiato con un modulo da 5000 mAh che supporta la ricarica rapida a 67 W, capace di portare il dispositivo al 100% in circa 45 minuti. La connettività è altrettanto completa, con 5G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC e una porta infrarossi. Infine, POCO X6 Pro è resistente a polvere e spruzzi grazie alla certificazione IP54 e disponibile in tre eleganti colorazioni: Black, Grey e Yellow, quest’ultima con un retro in pelle vegana. Ulteriori dettagli nei nostri contenuti:

Offertona per POCO X6 Pro: prezzo scontato su Amazon

Presentato a gennaio 2024 con un prezzo di listino di 379€, POCO X6 Pro è ora disponibile su Amazon a 298€ nella versione da 512 GB. In alternativa è disponibile anche in versione 256 GB al prezzo scontato di 254€ sempre su Amazon. Con uno sconto di ben 81€, si posiziona come una delle scelte più convenienti del momento nella sua categoria. Chi è alla ricerca di uno smartphone completo, con memoria ampia e ottime prestazioni, può approfittare di questa promozione limitata. Inoltre, la confezione è completa di cavo USB Type-C, caricabatterie e cover opaca grigia scura.