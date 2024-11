Molti possessori di un Galaxy Watch lamentano che il proprio smartwatch vibri, per poi rendersi conto che non c’è alcuna notifica da visualizzare. L’aspetto più paradossale della vicenda è che non c’è una spiegazione per cui ciò accada. Infatti, non c’è traccia di una possibile causa che spieghi il comportamento dei Galaxy Watch. A rendere ancora più surreale la situazione è che ad aver sperimentato questo fenomeno sono diversi utenti con vari modelli di Galaxy Watch, non solo gli ultimi Galaxy Watch7 e Galaxy Watch Ultra.

Presunte cause e possibili soluzioni

C’è qualcosa che accomuna quasi tutti gli episodi di queste vibrazioni inspiegabili dei Galaxy Watch: il modo in cui si verificano. Sembra infatti che ci sia una sorta di schema comune: una vibrazione e poi altre tre in rapida successione.

Una prima spiegazione che è stata presa in considerazione è quella della cosiddetta sindrome da vibrazione fantasma. La sindrome esiste davvero ed è un tipo di allucinazione piuttosto diffusa segnalata tra gli utenti che utilizzano i telefoni cellulari. È un fenomeno che sembra manifestarsi dopo 5-6 mesi di utilizzo del telefono e che non è associato a disturbi d’ansia o depressione. Il discorso è delicato quando si vanno a intercettare possibili questioni mediche, perlopiù di una possibile allucinazione tattile (in questa sindrome sembrerebbe che il cervello percepisca una sensazione che in realtà non c’è) ma non è quello che stanno sperimentando molti utenti che indossano un Galaxy Watch. Il motivo? In questi casi le vibrazioni ci sono.

Alcuni utenti hanno ipotizzato che si possa trattare di una temporanea perdita di connessione tra lo smartwatch e lo smartphone, ma molti di coloro che hanno riscontrato queste vibrazioni confermano che non c’è nessuna disconnessione. Altri utenti hanno suggerito che il fenomeno dipenda dal mirroring di Google Maps. Alcuni di coloro che hanno provato a disattivarlo smentiscono la relazione in quanto continuano a percepire il problema. Per chi volesse provare è comunque piuttosto semplice disattivarlo: è sufficiente aprire Google Maps sul Galaxy Watch, scorrere e selezionare Impostazioni, quindi disattivare le opzioni di mirroring.

Un’altra possibile spiegazione vede in WhatsApp il responsabile di queste vibrazioni misteriose. Si può provare a disinstallare l’app e vedere se il problema persiste o meno. Se si è fortunati e le vibrazioni non si verificano più potrebbe aver risolto il problema anche se non è chiaro perché ciò avvenga

Se le due precedenti soluzioni non hanno dato esito positivo c’è chi propone di ripristinare Galaxy Watch alle impostazioni di fabbrica e poi riassociare lo smartwatch allo smartphone. Per farlo bisogna andare su Impostazioni in Galaxy Watch, quindi Generale, poi Ripristina e seguire le istruzioni sul display.

Al momento si può procedere solo per tentativi in attesa che qualcuno (magari Samsung stessa) trovi il bandolo della matassa e individui la causa e la definitiva soluzione del problema.