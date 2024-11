A inizio ottobre abbiamo visto insieme come TIM avesse annunciato l’arrivo di nuove rimodulazioni per alcuni dei propri utenti e oggi, a distanza di circa un mese, l’operatore torna ad avvisare i propri clienti riguardo una nuova pratica, fastidiosa e irritante, che sempre più spesso si nasconde dietro la scusa delle “esigenze economiche connesse alle mutate condizioni di mercato”. TIM ha infatti pubblicato un’apposita comunicazione nella sezione News e Modifiche contrattuali del sito ufficiale, secondo la quale a partire dal rinnovo successivo al 6 dicembre 2024, alcuni clienti con offerte ricaricabili subiranno un aumento di 1,99 euro sul canone mensile; scopriamo insieme tutti i dettagli.

1,99 euro al mese in più per alcuni clienti con le nuove rimodulazioni TIM

L’operatore TIM ha iniziato ad avvisare alcuni degli utenti interessati dalle prossime rimodulazioni, non solo tramite l’invio di SMS informativi personalizzati, ma mettendo a disposizione anche il Servizio Clienti 119 e una Fonia IVR dedicata, accessibile chiamando il numero gratuito 409164.

A partire dal primo addebito successivo al 6 dicembre 2024 (e quindi dal 7 dicembre 2024) alcune offerte mobili ricaricabili TIM subiranno un aumento del canone mensile, le rimodulazioni interesseranno solo alcune gamme di offerta, con un aumento di 1,99 euro in più al mese. Come spesso accade, ogni cliente riceverà un messaggio personalizzato in base alla propria tariffa che indicherà con precisione i dettagli del rincaro.

Ad alcuni clienti interessati dalla modifica contrattuale, l’operatore offre la possibilità di aderire ad una delle seguenti iniziative:

50 giga di traffico aggiuntivo ogni mese : per attivarli è necessario inviare un SMS gratuito al 40916 con testo “50GIGA ON“, questi saranno utilizzabili ogni mese, mantenendo ovviamente attiva l’offerta

: per attivarli è necessario inviare un SMS gratuito al 40916 con testo “50GIGA ON“, questi saranno utilizzabili ogni mese, mantenendo ovviamente attiva l’offerta abilitazione gratuita della connettività 5G ULTRA di TIM sulla propria offerta principale: attivabile inviando un SMS gratuito al 40916 con il testo “5G ON”, l’abilitazione sarà mantenuta fintantoché il cliente manterrà l’offerta dati attiva sulla linea (il servizio 5G ULTRA consente una velocità fino a 2Gbps in download e 300Mbps in upload ed include la priorità di accesso alla rete mobile dell’operatore)

TIM sottolinea come ciascun cliente interessato potrà attivare solo l’iniziativa, tra le due sopra illustrate, che troverà indicata nel messaggio informativo ricevuto, in ogni caso inoltre, per aderire all’iniziativa, occorre creare un nuovo messaggio SMS da inviare al numero 40916, non essendo possibile rispondere direttamente al messaggio SMS informativo ricevuto.

Un’ulteriore alternativa è disponibile per gli utenti interessati dalle rimodulazioni, che però non sono interessati alle iniziative sopra esposte: gli utenti potranno aderire all’offerta che TIM ha riservato loro, con gli stessi costi e 2 Giga in più rispetto alla loro attuale offerta, inviando un SMS gratuito al 40916 con il testo CONFERMO ON, entro il 30 novembre 2024 (anche in questo caso occorre creare un nuovo messaggio SMS da inviare al numero 40916).

Per tutti gli utenti che non intendono accettare la modifica delle condizioni contrattuali, ai sensi dell’articolo 98-septies decies, comma 5, del Codice delle Comunicazione Elettroniche (Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259), è possibile recedere dal contratto, cessando la linea o passando ad altro operatore, senza penali né costi di disattivazione, dandone comunicazione entro l’8 gennaio 2025 secondo una delle seguenti modalità:

compilare direttamente online l’apposito “Modulo di richiesta cessazione ed autocertificazione di possesso linea”

inviare il modulo via PEC all’indirizzo recesso_linee_mobili@pec.telecomitalia.it, allegando copia della documentazione richiesta

recarsi presso uno dei negozi fisici di TIM

chiamare il numero 119

Per maggiori informazioni in merito alla suddetta rimodulazione è possibile consultare l’apposita comunicazione sul sito ufficiale TIM, oppure contattare il servizio clienti 119.