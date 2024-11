Alla fine dello scorso mese Xiaomi ha presentato ufficialmente HyperOS 2.0, nuova versione dell’interfaccia personalizzata dell’azienda che porta con sé diverse interessanti novità.

Con HyperOS 2.0 il colosso cinese va a migliorare le prestazioni, la parte grafica, la connettività e la sicurezza, introduce varie funzionalità basate sull’intelligenza artificiale e nuove applicazioni e migliora l’interoperabilità tra vari dispositivi.

In sostanza, si tratta di un aggiornamento che gli utenti Xiaomi hanno motivo di attendere con impazienza e sono state già pubblicate le roadmap di rilascio sia per quanto riguarda il mercato cinese che per i dispositivi global.

Un assaggio di HyperOS 2.0 con i suoi 32 sfondi

Per coloro che desiderano un “assaggio” di HyperOS 2.0 prima ancora del rilascio del relativo aggiornamento abbiamo una buona notizia: in Rete sono stati pubblicati alcuni degli sfondi ufficiali che saranno pre-caricati in tale versione dell’interfaccia.

Sono ben 32 le immagini che è possibile scaricare e usare per personalizzare il proprio smartphone, tutte caratterizzate da colori accattivanti e alta risoluzione, tanto da essere in grado di adattarsi a qualsiasi device.

Gli utenti Xiaomi (o anche di altri brand) possono scegliere tra sfondi basati su immagini della vita reale, a tema floreale, astratte o con panorami. In sostanza, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Ecco una galleria con alcuni di questi sfondi:

Potete trovare la cartella di Google Drive con tutti i 32 sfondi ufficiali di HyperOS 2.0 cliccando sul seguente link:

Scarica tutti gli sfondi di HyperOS 2.0

Una volta scaricate sul dispositivo Android, le immagini possono essere applicate come sfondo della schermata Home o di quella di sblocco attraverso il file manager integrato.

Non ci resta altro da fare che augurarvi buon divertimento.