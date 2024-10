Anno dopo anno, Xiaomi ha legato la sua notorietà non solo agli smartphone, ma anche ad un ecosistema vasto e diversificato, che comprende i prodotti più disparati, dagli accessori più piccoli ed economici come il nuovo Stand-Style Selfie Stick Mini Version fino ad arrivare addirittura alle auto elettriche.

Solo nelle scorse settimane, ad esempio, vi abbiamo riportato le ultime informazioni sugli Xiaomi 15 e Xiaomi 15 Ultra, ma vi abbiamo anche parlato degli ottimi numeri di vendita della Xiaomi SU7, nonché dell’arrivo ufficiale in Italia delle nuove TV Xiaomi MAX e S Mini LED 2025 e del lancio globale mini compressore Air Compressor 2 Pro.

Xiaomi Stand-Style Selfie Stick Mini Version ufficiale

Quest’oggi, il colosso cinese ha lanciato un nuovo prodotto inquadrabile nella categoria degli accessori economici ed è uno di quelli che potrebbero fare gola ad una platea molto vasta, che va dai turisti ai vlogger, passando per i semplici appassionati. Come si evince dal nome, Xiaomi Stand-Style Selfie Stick Mini Version è innanzitutto un selfie stick, tuttavia mette sul piatto anche un telecomando Bluetooth e si sdoppia come stand grazie ad un treppiede nascosto; il tutto ad un prezzo contenuto.

Stand-Style Selfie Stick Mini Version arriva sul mercato nelle due colorazioni Deep Space Black e Milk Tea White e dispone di un’asta telescopica in lega di alluminio, che lo rende resistente e leggero; l’ago della bilancia si ferma infatti a soli 155 grammi. Facile da trasportare, il nuovo selfie stick di Xiaomi si allunga fino a 520 mm, prestandosi alla facile realizzazione di scatti grandangolari e foto di gruppo.

Come si accennava, l’accessorio include anche un treppiede nascosto e il supporto per lo smartphone è regolabile, presenta un rivestimento antiscivolo e consente rotazioni a 90° sulla destra e sulla sinistra, permettendo di passare al volo dalla modalità orizzontale a quella verticale. Nascosto nell’impugnatura, Xiaomi ha incluso anche un telecomando Bluetooth con una portata fino a 10 metri. Non mancano dei LED di stato che facilitano le operazioni offrendo rapido accesso ad informazioni sulla connessione dello smartphone e sulla batteria residua del telecomando.

Prezzo e disponibilità

Xiaomi Stand-Style Selfie Stick Mini Version viene lanciato al prezzo di listino di 79 CNY, pari a circa 10,25 euro al cambio attuale. Almeno per il momento, l’accessorio è disponibile all’acquisto solo in Cina su JD.com. Non ci sono informazioni su un possibile lancio globale.