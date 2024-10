Google Pixel Studio è uno strumento divertente con il quale chiunque può creare immagini impressionanti senza alcuna competenza artistica grazie all’intelligenza artificiale di Google. Prossimamente le immagini create con Pixel Studio potrebbero trovare un’applicazione interessante, ovvero essere utilizzate come adesivi direttamente dalla tastiera Gboard.

Gboard potrebbe aggiungere il supporto per gli adesivi creati in Pixel Studio

Il codice dell’ultima versione beta dell’app Gboard ora include delle stringhe che suggeriscono che Google sta cercando di aggiungere il supporto per un pacchetto di adesivi Pixel Studio. Internamente, l’app si riferisce a queste creazioni di Pixel Studio come al pacchetto di adesivi “MythWeaver” e sembra che verrà messo in evidenza insieme al resto dei pacchetti di adesivi in ​​Gboard, oppure in una sezione dedicata.

Possiamo aspettarci che questa nuova combinazione di Pixel Studio e Gboard sia una risposta di Google ai nuovi strumenti Genmoji che Apple ha sviluppato per iOS.

Tuttavia se si considera il fatto che Pixel Studio per ora è limitato ai dispositivi della serie Google Pixel 9, questa funzionalità potrebbe non rappresentare la priorità più alta del team di Gboard al momento, ma potrebbe comunque non tardare ad essere introdotta quanto meno a livello sperimentale, visto che una funzionalità del genere gioverebbe sia a Pixel Studio che a Gboard.