Nella giornata di oggi Huawei ha lanciato ufficialmente in Cina il MatePad 11.5 2024, il suo nuovo modello di tablet caratterizzato da un design minimale e specifiche di tutto rispetto. Il nome resta invariato rispetto agli scorsi anni, cambia giusto l’anno di riferimento, e dato che è sempre arrivato in Italia sospettiamo che anche lui potrebbe ben presto arrivare; scopriamone dunque i dettagli e le principali funzionalità.

Huawei MatePad 11.5 2024: Harmony OS 4.2, ampia autonomia e non solo

Partiamo come accennato poco sopra dal design estremamente minimale e leggero, con scocca realizzata in alluminio. Entrando nello specifico, Huawei MatePad 11.5 2024 misura 260,88 millimetri in altezza per 176,82 di larghezza, con uno spessore di 6,85 millimetri e un peso di appena 499 grammi. Il nuovo tablet di casa Huawei viene lanciato in tre distinte colorazioni, che sono rispettivamente Island Blue, Frost Silver e infine Space Gray, con il lato posteriore che prende a piene mani dal modello immediatamente precedente.

Sul lato anteriore troviamo invece un display IPS da 11,5 pollici di diagonale e densità di 229 PPI, con risoluzione 2200 x 1440 pixel e 16,7 milioni di colori. Lo schermo supporta inoltre la frequenza d’aggiornamento da 120 Hz, con un rapporto dell’86% tra lo schermo e il corpo del tablet. Tra le funzionalità più interessanti implementate da Huawei troviamo la tecnologia PaperMatte, che permette di ridurre sensibilmente l’affaticamento visivo, prevista in esclusiva per alcune configurazioni specifiche.

Il nuovo tablet offre 8 GB di RAM con due diversi tagli di memoria in base alle esigenze del singolo utente, rispettivamente 128 GB e 256 GB, con il sistema operativo Harmony OS 4.2 preinstallato al suo interno. Uno dei tool più interessanti della nuova versione del sistema operativo proprietario consiste in SuperHub, l’app per il trasferimento dei file, oltre ad una versione aggiornata dell’app Note che comprende sticker, scrittura e correzione con l’intelligenza artificiale e tanto altro.

Passiamo al comparto fotocamere, dove troviamo un sensore singolo da 13 megapixel, posto sul lato posteriore del dispositivo. Il lato frontale ospita invece un sensore da 8 megapixel con funzionalità ultra-wide e un angolo di visione pari a 105 gradi.

Una delle caratteristiche salienti del nuovo Huawei MatePad 11.5 2024 risiede però nella sua batteria da 7700 mAh di capacità, con supporto alla ricarica rapida da 30 W di potenza e un’autonomia dichiarata pari a circa 10 ore.

Huawei MatePad 11.5 2024 sarà disponibile nelle configurazioni che vi riportiamo qui di seguito con i relativi prezzi:

Versione base con 128 GB di memoria interna a 1599 yuan (circa 207 euro)

Versione base con 256 GB di memoria interna a 1899 yuan (circa 246 euro)

Versione PaperMatte con 128 GB di memoria interna a 1899 yuan (circa 246 euro)

Versione PaperMatte con 256 GB di memoria interna a 2099 yuan (circa 271 euro)

Non conosciamo attualmente il listino prezzi e la data d’uscita precisa riservata invece al mercato globale, informazioni che verranno sicuramente divulgate a breve dalla compagnia cinese. Rimaniamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti in merito da parte di Huawei, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi giorni o settimane.