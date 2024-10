In Nord America il carosello con i consigli sponsorizzati era già presente nella modalità solo app di Google TV, tuttavia in molti Paesi la piattaforma offriva un’esperienza senza raccomandazioni in questa modalità.

Tuttavia da questa settimana Google ha introdotto il carosello delle raccomandazioni in alto anche in “Modalità solo app”, in modo tanto invadente da spingere le icone delle app quasi fuori dalla schermata, il che è un evidente controsenso per l’utente. Ecco il contronto tra prima e dopo.

Il cambiamento sembra interessare la maggior parte dei paesi europei e non è legato a un aggiornamento software, in quanto Google lo ha distribuito tramite i suoi server.

Google TV introduce le raccomandazioni anche in modalità “Solo app”

La mossa fa parte della continua strategia di Google per monetizzare dai dispositivi Google TV, tra cui Chromecast con Google TV e il più recente Google TV Streamer. Come Amazon Fire TV e Roku, negli ultimi anni anche il colosso di Mountain View ha aumentato significativamente il numero di annunci su Google TV.

Mentre gli utenti in Europa sono stati finora risparmiati da annunci video a schermo intero non correlati a film e contenuti TV, come ad esempio gli annunci di fast food, è probabile che sia solo questione di tempo prima che Google faccia il passo successivo, visto che la piattaforma Google TV attualmente conta circa 270 milioni di utenti attivi al mese in tutto il mondo.