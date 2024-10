La visualizzazione degli aggiornamenti di stato è una priorità per WhatsApp tanto che da diverse versioni beta emergono possibili novità in questo senso. All’inizio di ottobre era emersa la possibilità che WhatsApp introducesse un promemoria per gli aggiornamenti di stato e ora questa novità è stata rilasciata ad alcuni beta tester.

Come WhatsApp sta provando a migliorare l’interazione con gli aggiornamenti di stato

Alcuni utenti, infatti, hanno segnalato che nelle impostazioni di notifica di WhatsApp beta versione 2.24.22.21 è possibile attivare la ricezione di promemoria quando un proprio contatto condivide un nuovo aggiornamento di stato. Questa funzionalità consente di ricevere occasionalmente delle notifiche che segnalano questi contenuti. A essere segnalati dalle notifiche non sono tutti gli aggiornamenti di stato ma solamente quelli pubblicati da contatti con i quali si interagisce frequentemente o sono stati contrassegnati come preferiti.

Per impostazione predefinita la funzionalità è disabilitata ma accedendo alle impostazioni di notifica è possibile abilitarla. In questo modo gli utenti possono abilitarla solamente nel caso in cui la considerino davvero utile evitando notifiche indesiderate per tutti coloro che non lo reputano necessario o non visualizzano regolarmente gli aggiornamenti di stato.

Un aspetto interessante è che in questa versione WhatsApp non consente agli utenti di regolare la frequenza con la quale ricevere i promemoria. L’applicazione di messaggistica istantanea darà priorità solamente agli aggiornamenti che considera rilevanti, ovvero quelli provenienti dai contatti con i quali si interagisce o che fanno parte dei preferiti. Una soluzione di questo tipo potrebbe rivelarsi utile per quegli utenti che hanno tanti contatti che pubblicano aggiornamenti di stato e che vorrebbero rimanere informati solamente su di essi senza controllare tutto l’elenco di quelli disponibili.

Questa novità si aggiunge a quella che è stata rilevata nella versione di WhatsApp beta 2.24.22.2 per l’accesso agli aggiornamenti di stato. Tra le possibilità testate da WhatsApp, infatti, c’è anche quella di rendere sempre visibile l’anello colorato intorno all’immagine di profilo di un utente che ha pubblicato uno stato. Nella scheda Chat principale, infatti, compare questo segnale che scompare quando l’aggiornamento di viene visualizzato. WhatsApp ha testato in una precedente versione beta il mantenimento dell’anello colorato così da velocizzare eventuali visualizzazioni successive alla prima.

Tante le possibili novità in materia di aggiornamenti di stato su WhatsApp che nelle prossime versioni stabili potranno diventare operative per tutti.