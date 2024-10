Samsung Galaxy Fit3 è una smartband compatta e versatile, recentemente rinnovata con funzionalità migliorate rispetto al modello precedente. Attualmente in offerta su Amazon, è disponibile con uno sconto significativo, perfetta per chi cerca un dispositivo affidabile per monitorare le attività fisiche e la salute quotidiana.

Samsung Galaxy Fit3: design e caratteristiche tecniche

Samsung Galaxy Fit3 si distingue per un display AMOLED da 1,6 pollici con risoluzione 256 x 402 pixel, che offre una visualizzazione nitida e brillante. Il design si avvicina a quello di uno smartwatch grazie alla forma rettangolare e alla scocca in alluminio certificata IP68, resistente all’acqua fino a 5 ATM e alla polvere, ed è disponibile in tre colorazioni: Gray, Pink e Silver.

Tra le funzionalità principali, Galaxy Fit3 integra i sensori necessari per il monitoraggio della salute, tra cui quelli per il battito cardiaco e la misurazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2), oltre al rilevamento dello stress e del sonno. Questo modello supporta oltre 100 modalità di allenamento, di cui sei riconosciute automaticamente, e include la funzione di rilevamento delle cadute e la modalità SOS per le emergenze, attivabile con un rapido tocco del pulsante laterale. La batteria da 208 mAh garantisce fino a 13 giorni di autonomia con un utilizzo tipico.

Per la sincronizzazione e la personalizzazione, Samsung Galaxy Fit3 supporta oltre 100 watch face tramite l’app Galaxy Wearable, che consente anche di gestire le impostazioni della smartband. Inoltre, il dispositivo permette di gestire notifiche, musica e altre funzioni dello smartphone direttamente dal polso, risultando un ottimo assistente per chi desidera un supporto leggero ma completo.

Samsung Galaxy Fit3 in offerta su Amazon

Samsung Galaxy Fit3 è disponibile su Amazon con un risparmio rispetto al prezzo di listino, che normalmente si attesta a 54,90 euro. Attualmente è in offerta a 44,90 €, disponibile in tutte e tre le colorazioni. Per chi cerca un dispositivo affidabile, compatto e versatile per monitorare la salute e le attività sportive, questa smartband è un’opportunità interessante.