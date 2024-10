Al momento non c’è un nuovo chip Qualcomm per smartwatch in vista e questo solleva dei dubbi in merito a quali potrebbero essere i piani di Google per i suoi futuri dispositivi Pixel Watch.

Grazie ad alcuni documenti trapelati in una recente fuga di notizie, scopriamo cosa ha in mente il colosso di Mountain View.

La roadmap trapelata dalla divisione gChips di Google descrive i piani della società relativi a un futuro chip indossabile Tensor, il cui lancio sarebbe previsto per il 2026, insieme allo smartwatch Google Pixel Watch 5.

Google avrebbe in mente un chip Tensor personalizzato per i futuri Pixel Watch

La presunta roadmap contiene solo informazioni molto basilari, tuttavia rende possibile fare delle deduzioni. Il chip è indentificato con il nome in codice “NPT” che potrebbe indicare “Newport Beach”, visto che il Tensor G5 è codificato come “LGA” (Laguna Beach).

La data di rilascio prevista è il 2026 insieme a Tensor G6, ma poiché il documento è datato inizio 2023, potrebbe ancora cambiare.

Un altro dettaglio menzionato è la configurazione del core, ossia 1 Arm Cortex-A78 + 2 Arm Cortex-A55, quindi simile al recente Exynos W1000 di Samsung che integra 1 Cortex-A78 e 4 Arm Cortex-A55.

Tuttavia una nota dice che Google sta valutando RISC-V come una potenziale alternativa, anche se con la recente rimozione del supporto dal kernel Android tale opzione ora sembra meno probabile.

I core Arm Cortex-A78 e Arm Cortex-A55 sono entrambi datati, ma sia ​​Samsung che Qualcomm, gli unici due produttori rimasti di SoC per dispositivi indossabili Android, sembrano seguire la stessa strada, ovvero utilizzare core più vecchi prodotti su nodi più moderni, come accaduto ad esempio per il recente Snapdragon W5 Gen 1 di Qualcomm.