Dopo varie indiscrezioni, per POCO C75 è arrivato il momento dell’ufficialità: lo smartphone, infatti, è stato lanciato dal produttore asiatico, pronto per ritagliarsi uno spazio nel segmento dei modelli entry level.

Nessuna novità per quanto riguarda le caratteristiche dello smartphone di POCO rispetto a quanto è già emerso nei giorni scorsi: si tratta di un device che può contare su una dotazione senza troppe pretese ma che dovrebbe garantire agli utenti di poter compiere tutte le normali attività quotidiane senza problemi.

Le principali caratteristiche di POCO C75

Animato da un processore MediaTek Helio G81-Ultra, il nuovo smartphone di POCO può contare su un display LCD da 6,88 pollici con risoluzione 1.640 x 720 pixel, refresh rate a 120 Hz, touch sampling rate a 240 Hz e luminosità di picco a 600 nit.

Per quanto riguarda la memoria, POCO C75 mette a disposizione degli utenti 6 GB o 8 GB di RAM e 128 GB o 256 GB di memoria di archiviazione.

Passando al comparto imaging, lo smartphone può fare affidamento su una singola fotocamera da 13 megapixel per i selfie e le videochiamate (posizionata in un notch a goccia) e su una doppia fotocamera posteriore in un modulo di forma circolare, con un sensore primario da 50 megapixel ed un piccolo sensore secondario.

Tra le altre caratteristiche di POCO C75 troviamo un sensore laterale per il riconoscimento delle impronte digitali, un ingresso jack audio da 3,5 mm e una batteria da 5.160 mAh (con il supporto alla ricarica rapida a 18 W), il tutto in una scocca che misura 171,88 x 77,8 x 8,22 mm e pesa 204 grammi.

Dal punto di vista software, infine, lo smartphone arriva sul mercato con l’interfaccia HyperOS basata su Android 14.

Negli Stati Uniti POCO C75 è disponibile a 109 dollari in versione 6/128 GB e a 129 dollari in versione 8/256 GB nelle colorazioni nera, oro e verde. Restiamo in attesa di informazioni ufficiali per il nostro Paese.