Ottobre è arrivato, e anche questo mese sul sito Iliad sono disponibili diversi offerte pensate per soddisfare qualsiasi necessità: possiamo trovare proposte compatibili con la rete 5G dell’operatore, tariffe ricchissime di giga ideali per chi è spesso fuori casa, oppure offerte pensate per chi vuole solo “comunicare” o avere a disposizione tanti dati. Vediamo insieme quali sono le offerte Iliad disponibili questo mese.

Le offerte Iliad di ottobre 2024 disponibili online

Anche questo mese di ottobre le offerte Iliad vogliono andare a soddisfare le necessità di tutti, proponendo quantità di giga variabili e le tariffe speciali Iliad VOCE (con minuti, SMS e pochi MB), Iliad DATI 350 (l’opposto, di fatto) e Iliad Domotica, la tariffa apposita per la gestione della domotica e della smart home.

Le tariffe tutto incluso attualmente disponibili sono tre, e sono Iliad GIGA 120, Iliad GIGA 180 e Iliad GIGA 250, che a dire il vero risultano piuttosto autoesplicative: tutte e tre mettono a disposizione minuti illimitati di chiamate verso tutti e SMS illimitati (sempre rimanendo nell’uso lecito), e si distinguono per la compatibilità con la rete 5G o 4G/4G+ e ovviamente per la quantità di giga.

Più nel dettaglio, ecco tutte le offerte Iliad di ottobre disponibili sul sito ufficiale:

Iliad GIGA 250 : minuti illimitati di chiamate verso tutti, SMS illimitati e 250 giga di Internet su rete 5G al costo di 11,99 euro al mese (costo di attivazione di 9,99 euro) – ATTIVA QUI

: minuti illimitati di chiamate verso tutti, SMS illimitati e di Internet su rete al costo di al mese (costo di attivazione di 9,99 euro) – Iliad GIGA 180 : minuti illimitati di chiamate verso tutti, SMS illimitati e 180 giga di Internet su rete 5G al costo di 9,99 euro al mese (costo di attivazione di 9,99 euro) – ATTIVA QUI

: minuti illimitati di chiamate verso tutti, SMS illimitati e di Internet su rete al costo di al mese (costo di attivazione di 9,99 euro) – Iliad GIGA 120 : minuti illimitati di chiamate verso tutti, SMS illimitati e 120 giga di Internet su rete 4G/4G+ al costo di 7,99 euro al mese (costo di attivazione di 9,99 euro) – ATTIVA QUI

: minuti illimitati di chiamate verso tutti, SMS illimitati e di Internet su rete al costo di al mese (costo di attivazione di 9,99 euro) – Iliad VOCE : pensata per chi necessita solo di comunicare; include minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati e 40 MB di Internet su rete 4G/4G+ al costo di 4,99 euro al mese (costo di attivazione di 9,99 euro) – ATTIVA QUI

: pensata per chi necessita solo di comunicare; include verso tutti, e 40 MB di Internet su rete 4G/4G+ al costo di al mese (costo di attivazione di 9,99 euro) – Iliad DATI 350 : pensata per chi necessita solo di dati; include 350 giga di Internet su rete 4G/4G+ al costo di 14,99 euro al mese (costo di attivazione di 9,99 euro) – ATTIVA QUI

: pensata per chi necessita solo di dati; include di Internet su rete 4G/4G+ al costo di al mese (costo di attivazione di 9,99 euro) – Iliad Domotica: dedicata alla gestione della smart home; include 50 minuti di chiamate verso tutti, 100 SMS e 200 MB di Internet su rete 4G/4G+ al costo di 1,99 euro al mese (costo di attivazione di 9,99 euro) – ATTIVA QUI

Le offerte qui sopra possono essere attivate online seguendo i link corrispondenti, oppure nei negozi Iliad e negli appositi corner dotati di Simbox.