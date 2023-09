Arriva anche in Italia ONYX BOOX Palma, il primo Mobile ePaper con schermo da 6,13 pollici che si distingue dalle proposte della concorrenza per un’esperienza di lettura diversa dal solito, grazie a una portabilità fuori dal comune. A distanza di qualche settimana dalla presentazione sui mercati internazionali, l’atteso dispositivo può quindi essere acquistato sullo store ufficiale europeo.

Qualità, prestazione e versatilità

Il pezzo forte del nuovo dispositivo è ovviamente lo schermo E Ink Carta 1200 da 6,13 pollici, in grado di riprodurre in maniera decisamente fedele la texture della carta, con una risoluzione di 300 ppi che migliora drasticamente la leggibilità senza affaticare gli occhi. Per chi ama leggere anche a letto, e per assicurare una perfetta leggibilità in ogni condizione di luce, è presente un sistema di illuminazione frontale dual tone. Il display privo di riflessi, del tutto simile alla carta, offre un’esperienza di lettura omogenea, sotto la luce del sole o al buio.

Le prestazioni sono al top grazie al perfetto connubio tra un chipset Qualcomm con CPU octa core e la tecnologia BOOX Super Refresh, che permette a ONYX BOOX Palma di svolgere senza alcuna incertezza numerosi compiti oltre alla lettura, come navigazione web e utilizzo di applicazioni.

Questo grazie alla presenza di Android 11, con Google Play Store per scaricare le proprie applicazioni preferite, così da avere una flessibilità assente su qualsiasi altro e-reader. Potrete consultare la vostra posta elettronica, interagire con i dispositivi della smart home, chattare con le app più diffuse o ascoltare la vostra musica preferita.

Con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, che possono crescere ulteriormente sfruttando lo slot microSD, potete contare su prestazioni ottimali e la possibilità di memorizzare i vostri file preferiti. ONYX BOOX Palma supporta nativamente 24 formati popolari, tra cui EPUB, MOBI, AZW3, CBR, CBZ e molti altri, per leggere libri e fumetti senza alcun problema.

Potete installare le app dei principali store di libri per avere i vostri contenuti sempre a portata di mano, o sfruttare l’integrazione con i principali servizi cloud, tra cui Google Drive, Dropbox e One Drive, per accedere ai vostri file ovunque. La fotocamera da 16 megapixel risulta perfetta per scansionare documenti e convertirli rapidamente in formato digitale.

Se temete che tutta questa libertà possa distrarvi dalla lettura sappiate che è possibile disconnettersi completamente per rimanere concentrati su quello che più vi interessa, per aumentare la produttività o rilassarvi in maniera appagante leggendo i vostri libri preferiti.

ONYX BOOX Palma è disponibile da oggi sullo store ufficiale BOOX al prezzo di listino di 299 euro che include la custodia magnetica gratuita.