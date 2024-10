La sera del 15 ottobre il colosso di Mountain View ha finalmente avviato la distribuzione dell’aggiornamento ad Android 15 per tutti gli smartphone Pixel compatibili, ponendo fine di fatto alla snervante attesa a cui sono stati sottoposti i fan del robottino; ora che l’ultima versione del sistema operativo è ufficiale in molti sono portati a pensare che tutte le novità dell’ultima versione siano ormai disponibili. In realtà, oltre ad alcune funzioni ancora latitanti, sembra che in futuro l’azienda possa apportare ancora qualche piccolo cambiamento.

Android 15 potrebbe presto modificare una voce nelle Impostazioni di sistema

Alcuni di voi avranno sicuramente già aggiornato il proprio Pixel all’ultima versione Android 15, andando alla ricerca delle varie nuove funzioni all’interno delle Impostazioni di sistema; tuttavia, secondo quanto individuato dal cacciatore di codici assembledebug con l’ultima versione 24.42.31 (beta) dei Google Play Services, sembra che il colosso sia pronto ad introdurre un ulteriore piccolo cambiamento.

Nelle impostazioni del vostro smartphone Pixel, scorrendo verso la fine, è presente la voce Google (Servizi e preferenze) grazie alla quale possiamo accedere a tutta una serie di parametri collegati al nostro account; chi sul proprio dispositivo ha collegato più di un account, può entrare in questa sezione delle Impostazioni e sceglierne uno differente.

Come potete notare dalle immagini qui sopra, sembra che a breve l’azienda possa modificare l’attuale dicitura “Google” sostituendola con il nome dell’account associato. Si tratterebbe di una novità che non stravolge l’esperienza d’uso, ma potrebbe risultare comoda per gli utenti che utilizzano più account sul proprio smartphone che così potrebbero beneficiare a colpo d’occhio dell’informazione sull’account attualmente in uso.

Lo sviluppatore già citato ha provato ad attivare la novità anche sulla precedente versione del robottino ma senza riuscirci, non è chiaro quindi se Google abbia intenzione di implementare questa novità solo in Android 15 o se in futuro verrà estesa anche alle precedenti versioni.