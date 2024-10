Così come è stato annunciato nelle scorse settimane, il team di Google Wallet ha dato il via ai test di una funzionalità molto attesa dagli utenti: stiamo parlando del supporto ai passaporti.

In pratica, Google Wallet avrà la possibilità di digitalizzare il passaporto USA, soluzione che potrà essere sfruttata da chi vive in uno di quegli Stati che non hanno ancora implementato il supporto per l’ID digitale. E, aspetto ancora più interessante, la procedura da seguire è molto semplice.

Come funziona la novità di Google Wallet per i passaporti

Gli utenti statunitensi interessati a sfruttare tale nuova soluzione devono aprire il menu per aggiungere contenuti a Wallet e cercare la voce “U.S. Passport (beta)”, dando così il via alla procedura di “digitalizzazione” del prezioso documento.

Questo processo in tre fasi inizia scattando una foto della pagina del passaporto in cui è presente la foto dell’utente (o anche inserendo manualmente le relative informazioni), per poi scansionare il chip di sicurezza che si trova all’interno della copertina posteriore del passaporto.

Per garantire che tutto vada per il meglio, è necessario posizionare il passaporto su una superficie piana, aprire il retro del passaporto, rimuovere la custodia del telefono per effettuare la scansione e, per trovare il chip, muovere lentamente la parte posteriore dello smartphone attorno alla parte interna della custodia posteriore del passaporto.

A questo punto è necessario inviare un breve video del proprio volto, in modo da consentire a Google di esaminarlo per assicurarsi che l’utente sia una persona reale e confrontarlo con la fototessera per accertarsi che vi sia corrispondenza con il proprietario del passaporto.

Questa nuova funzionalità per il momento è disponibile soltanto per gli utenti statunitensi iscritti al canale beta di Google Play Services, richiede Android 9 (o una versione successiva dell’OS) e può essere usata solo per i voli nazionali USA in aeroporti selezionati.