Già in passato vi abbiamo parlato di Google Wallet e della possibilità di utilizzare i passaporti all’interno del portafoglio digitale. In queste ore Google ci parla di nuove funzionalità in arrivo pensate soprattutto per i viaggiatori e che coinvolgono in parte proprio i passaporti.

ID tramite Passaporto e altre novità per i viaggiatori su Google Wallet

A partire dallo scorso anno Google ha iniziato a implementare la possibilità di salvare sul portafoglio di Wallet ID digitali, e presto saranno avviati i test per un nuovo tipo di ID creato utilizzando il passaporto statunitense. Il nuovo pass identificativo funzionerà presso determinati posti di controllo TSA, permettendo di risparmiare del tempo e dello stress in aeroporto durante i viaggi nazionali.

Per creare questo pass basterà selezionare l’apposita opzione all’interno di Google Wallet (“create an ID pass with your U.S. passport“) e seguire le istruzioni sullo schermo: come possiamo vedere nel breve video qui sotto, vengono richiesti la scansione del chip di sicurezza sul passaporto e la registrazione di un video selfie per la verifica dell’identità. I pass potranno essere accettati presso determinati punti di controllo TSA, ma Google sta collaborando con alcuni partner per consentire agli utenti di usarli in altre situazioni, come il recupero dell’account, la verifica dell’identità o persino il noleggio di un’auto.

Google sottolinea che per il momento si tratta di una tecnologia sperimentale, dunque non è consigliabile non avere con sé anche un ID fisico, soprattutto quando parliamo di un passaporto per viaggiare. Per una maggiore sicurezza, per accedervi è necessaria l’autenticazione biometrica (o un PIN), e c’è la possibilità di effettuare un reset da remoto in caso di smarrimento dello smartphone. Questa nuova funzione ID Pass entrerà presto in beta, ma per il momento parliamo esclusivamente degli Stati Uniti.

Restando in tema, Google avvisa di aver ampliato di recente la possibilità di salvare all’interno di Google Wallet la carta d’identità rilasciata dallo Stato o la patente di guida: da poco è stata aggiunta la California, ma nei prossimi mesi anche gli utenti di Iowa, New Mexico e Ohio potranno salvare il documento all’interno dell’app. Big G sta anche lavorando per ampliare le modalità e i luoghi in cui è possibile utilizzare questi ID.

Le ultime novità riguardano soprattutto i pendolari. Questi possono ora aggiungere a Google Wallet carte prepagate (a partire da Edenred e HealthEquity). Big G sta collaborando con fornitori di servizi di trasporto pubblico e di pagamento per portare i pagamenti mobili a un numero maggiore di pendolari in tutto il mondo: di recente è stata aggiunta la possibilità per i pendolari di Amburgo, in Germania, di salvare i biglietti dei trasporti pubblici su Google Wallet, e presto questa opzione sarà accessibile anche dagli utenti della carta iPASS a Taiwan e da utenti della carta Octopus a Hong Kong.

Non è finita qui: Google sta introducendo anche un’ulteriore novità pensata per agevolare il viaggio, ossia l’importazione automatica dei biglietti dalle conferme di prenotazione di Gmail. In base a quanto riferito, Google Wallet potrà quindi mostrare aggiornamenti in tempo reale sullo stato dei treni basandosi sui biglietti acquistati: se ci sarà un ritardo o una cancellazione, l’app potrà avvisare l’utente tramite una notifica. Eccone un esempio nel breve video qui sotto.

Vedremo mai tutto questo anche in Italia? Se sì, ci vorrà probabilmente del tempo.