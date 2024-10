Nonostante l’enorme successo a livello globale di WhatsApp, il suo team di sviluppatori continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo servizio di messaggistica istantanea, introducendo nuove funzionalità e risolvendo i bug riscontrati, il tutto con l’obiettivo di offrire un’esperienza sempre più ricca di possibilità di personalizzazione.

Ebbene, tra le novità in arrivo ve ne sarebbe anche una che farà particolarmente felici gli utenti che sfruttano gli aggiornamenti di stato per condividere con gli altri informazioni, emozioni e ricordi.

Un’importante novità è in arrivo su WhatsApp

Stando a quanto è stato riportato dallo staff di WABetaInfo su X, il team di sviluppatori di WhatsApp sarebbe al lavoro su una nuova funzionalità che dovrebbe consentire agli utenti sia Android che iOS di cercare, selezionare e condividere canzoni attraverso gli aggiornamenti di stato.

Pare che alla base di tale nuova funzione vi sia un accordo sottoscritto da Meta con Universal Music Group nei mesi scorsi e che include anche il popolare servizio di messaggistica istantanea.

In particolare, in virtù dell’accordo in questione (che risale al mese di agosto), Universal Music Group ha concesso in licenza i brani dei suoi artisti per l’utilizzo sulla rete globale di piattaforme di Meta, tra le quali spiccano Facebook, Instagram, Messenger e WhatsApp, oltre che Horizon e Threads.

Allo stato attuale non vi sono informazioni sulla tempistica neccessaria al team di sviluppatori di WhatsApp per mettere la nuova funzionalità relativa agli aggiornamenti di stato a disposizione di tutti gli utenti ma nel giro di qualche settimana dovremmo saperne di più.

