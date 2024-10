Si chiama POCO C75 ed è un nuovo smartphone di fascia media che il produttore asiatico si prepara a lanciare sul mercato.

Nelle scorse ore questo device è stato il protagonista di un’apparizione in Rete, grazie alla quale ci possiamo fare un’idea di quello che dovrebbe essere il suo design (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Cosa sappiamo al momento su POCO C75

Il nuovo smartphone di fascia media di POCO dovrebbe essere dotato di un display LCD da 6,88 pollici con risoluzione HD+ e refresh rate a 120 Hz mentre sotto la scocca dovrebbe trovare spazio un processore MediaTek Helio G85.

Passando al comparto memorie, POCO C75 dovrebbe poter vantare fino a 8 GB di RAM LPDDR4X e fino a 256 GB di memoria di archiviazione.

Per quanto riguarda il settore imaging, lo smartphone dovrebbe contare su una singola fotocamera frontale da 13 megapixel (posizionata in un notch a goccia) dedicata a selfie e videochiamate e una doppia fotocamera posteriore (inserita in un modulo di forma circolare), con un sensore primario da 50 megapixel e una piccola lente secondaria.

Tra le altre caratteristiche di POCO C75 non dovrebbero mancare le connettività WiFi (5 GHz), Bluetooth 5.4 e NFC, un sensore laterale per il riconoscimento delle impronte digitali, un ingresso jack audio da 3,5 mm e una batteria da 5.160 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 18 W).

Lo smartphone dovrebbe essere lanciato in tre colorazioni (nera, dorata e verde) e la sua scocca dovrebbe misurare 171,9 x 77,8 x 8,2 mm, con un peso di 204 grammi.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore per scoprire quando lo smartphone sarà lanciato, in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare e se sarà commercializzato anche nei mercati europei.