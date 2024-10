Samsung spesso lancia delle versioni speciali dei suoi smartphone più popolari e la cosa potrebbe ripetersi anche per Samsung Galaxy Z Fold6, uno dei modelli pieghevoli più interessanti tra quelli lanciati negli ultimi mesi.

Ebbene, pare che in cantiere vi sia un Samsung Galaxy Z Fold6 Special Edition che potrebbe migliorare un aspetto hardware che con questo smartphone non è stato preso in considerazione dagli ingegneri del produttore coreano.

Cosa sappiamo al momento di Samsung Galaxy Z Fold6 Special Edition

Se si fa un contronto tra Samsung Galaxy Z Fold6 e il modello di precedente generazione si può notare che per quanto riguarda la piega sul display il colosso coreano non ha compiuto progressi rilevanti, denotando un certo ritardo da questo specifico punto di vista rispetto ai device della concorrenza.

Nelle scorse ore il popolare leaker Ice Universe su X ha reso noto che il team di ingegneri di Samsung sarebbe finalmente riuscito a migliorare notevolmente la situazione e i frutti di tale lavoro dovrebbero arrivare proprio con un Samsung Galaxy Z Fold6 Special Edition.

A dire del leaker, Samsung avrebbe fatto un “buon lavoro” con il controllo della piega sul nuovo smartphone, definendo il risultato ottenuto “il migliore di sempre”.

Purtroppo allo stato attuale non vi sono dettagli sui miglioramenti effettivi che sarebbero stati introdotti con tale device ma, stando a precedenti indiscrezioni, questa Special Edition dello smartphone pieghevole potrebbe vantare anche modifiche al design, miglioramenti alla scocca, schermi interno ed esterno leggermente più grandi e miglioramenti per il comparto fotografico.

Restiamo in attesa di nuove anticipazioni per saperne di più e per scoprire quando tale smartphone potrebbe essere lanciato e se arriverà subito anche in Europa.