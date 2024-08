Negli ultimi giorni si stanno diffondendo lamentele riguardanti Samsung Galaxy Z Fold6, e in particolare la vernice: alcuni utenti stanno infatti segnalando problemi con la vernice dei loro smartphone, scheggiata o rovinata in alcuni punti della scocca. La motivazione potrebbe risiedere in quanto spiegato dallo stesso produttore sul proprio sito ufficiale.

Vernice rovinata su Samsung Galaxy Z Fold6 (e non solo)? Ecco il possibile motivo

Alcuni utenti stanno segnalando su Reddit di aver notato vernice scheggiata sui loro Samsung Galaxy Z Fold6, senza cadute o urti che potrebbero spiegare il problema. Si tratta di una questione piuttosto irritante per gli utenti, soprattutto visto che stiamo parlando di uno smartphone dal prezzo di listino di partenza di 2099 euro. Vi lasciamo qualche immagine per darvi un’idea del danno in questione (dalle segnalazioni degli utenti Hungry_Low_3149 e Tiny-Holiday-4625).

La “risposta” di Samsung arriva direttamente da un articolo a disposizione sul sito ufficiale, che mette in guardia gli utenti dall’utilizzo di caricabatterie di terze parti di dubbia qualità. Subito possiamo infatti leggere questo incipit: “Prima di essere rilasciati al pubblico, i dispositivi e gli accessori Samsung vengono sottoposti a rigorosi test per assicurare che siano sicuri e funzionino correttamente. Tuttavia, se un utente prova ad utilizzare un prodotto di terze parti incompatibile con il proprio dispositivo Samsung, sussiste il rischio di causare involontariamente danni al dispositivo, come la scheggiatura della vernice“.

Proseguendo con la lettura possiamo approfondire un po’ la questione. Utilizzando un caricabatterie di terze parti ad alta velocità che non è stato correttamente messo a terra, la corrente di dispersione può incidere sull’anodizzazione e causare la leggera scheggiatura della vernice. Proprio per questo la casa di Seoul consiglia di utilizzare caricabatterie ufficiali Samsung (da acquistare separatamente, vista la mancanza in confezione).

A livello generale, come spiegato da Samsung, non è un problema utilizzare un caricabatterie di terze parti proveniente da un’azienda affidabile, in quanto di “alta qualità e quindi conforme allo standard Qi“. Il problema sorge quando si usano caricabatterie di terze parti, magari contraffatti, che non soddisfano tali requisiti e che quindi possono andare a danneggiare il metallo del dispositivo attraverso una dispersione dell’energia elettrica. Questa seconda parte di spiegazione risulta un po’ strana, dal momento che cita “Qi“, uno standard di ricarica wireless che nulla ha a che vedere con la ricarica via cavo citata nel resto del testo (e mostrata nell’immagine).

Samsung cita anche l’utilizzo di un massaggiatore EMS (per la stimolazione elettrica dei muscoli) alimentato da un Galaxy quando quest’ultimo è in mano: anche questa operazione potrebbe portare alla scheggiatura della vernice a causa dell’effetto della corrente di dispersione sull’anodizzazione dello smartphone. Il consiglio in questo caso è quello di distanziare il dispositivo dalla persona, per evitare contatti con il corpo.

Insomma, secondo Samsung potrebbe essere questa la spiegazione per la vernice scheggiata dei Samsung Galaxy Z Fold6 lamentata da alcuni utenti. Lo smartphone pieghevole dispone di una nuova finitura opaca, ma è comunque strano possa accadere qualcosa del genere.

In ogni caso, il produttore consiglia di contattare il più vicino centro di assistenza Samsung per ulteriore assistenza in casi come questo. Allo stato attuale è difficile dire se il danno venga fatto passare in garanzia, ma ci sembra francamente arduo. Torneremo sull’argomento in caso di novità: continuate a seguirci e nel frattempo non utilizzate caricabatterie “da due soldi” con il vostro smartphone da 2000 euro.