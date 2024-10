Mancano ancora alcuni mesi alla presentazione ufficiale della serie Samsung Galaxy S25 ma in Rete hanno iniziato a circolare le prime voci su un modello che il colosso coreano avrebbe in programma di lanciare successivamente: stiamo parlando di Samsung Galaxy S25 FE.

Ebbene sì, pare che Samsung abbia deciso di provare a mantenere la promessa di lanciare un modello Fan Edition ogni anno e quello del 2025 dovrebbe presentare qualche novità dal punto di vista del design rispetto a quello della precedente generazione.

Le prime anticipazioni sulle caratteristiche di Samsung Galaxy S25 FE

Stando a quanto viene riportato da The Elec, Samsung Galaxy S25 FE dovrebbe essere più sottile rispetto a Samsung Galaxy S24 FE (che ha uno spessore di appena 8 mm) e, pur non essendovi dettagli su quali saranno le modifiche apportate dal produttore, il device potrebbe arrivare a vantare una scocca spessa come quella di Samsung Galaxy S24 (ossia 7,6 mm).

Per riuscire a rendere lo smartphone più sottile, Samsung potrebbe usare una batteria meno spessa ma più larga ma questa soluzione (adottata anche da altri produttori) richiede l’adozione di modifiche alle altre componenti interne principali.

Sempre secondo questo report, Samsung Galaxy S25 FE dovrebbe poter fare affidamento su un display con diagonale da 6,7 pollici, simile a quella del modello lanciato quest’anno.

Al momento non vi sono informazioni su quando questo smartphone potrebbe essere annunciato e, del resto, per ora il produttore è decisamente focalizzato sulla serie Samsung Galaxy S25,

Ad ogni modo, per vederlo sul mercato quasi certamente ci sarà da avere pazienza sino alla seconda metà del prossimo anno e sarà interessante scoprire quale processore il colosso coreano deciderà di usare.