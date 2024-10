In precedenza Microsoft aveva intenzione di lanciare un negozio di giochi per Android tramite il Web, ma il lancio effettivo dello store non c’è stato.

Ora il colosso di Redmond ha confermato che l’app Xbox per Android consentirà agli utenti di acquistare e giocare ai giochi Xbox.

Sarah Bond, presidente della divisione Xbox di Microsoft, ha annunciato che l’app Xbox su Android verrà aggiornata con il supporto per l’acquisto e la riproduzione di giochi Xbox direttamente nell’app a partire dal mese di novembre.

È probabile che questo aggiornamento non consentirà di giocare ai giochi Xbox in locale sui dispositivi Android, ma in streaming via cloud, tuttavia Microsoft non ha ancora fornito dettagli specifici in merito.

Microsoft offrirà i giochi Xbox anche su Android da novembre

Questa novità deriva dalla recente sentenza del tribunale in cui Google è stata costretta ad ampliare le capacità degli store mobili su Android.

Bond spiega che “La sentenza della corte di aprire il negozio mobile di Google negli Stati Uniti consentirà più scelta e flessibilità”.

Google si sta appellando alla sentenza del tribunale che consente a Microsoft di apportare queste modifiche, ma la decisione impone a Google di apportare le modifiche entro il 1° novembre di quest’anno.