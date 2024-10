Lo sviluppatore Marco Gomiero ha recentemente creato un’app per Wear OS che offre la possibilità di attivare e disattivare l’hotspot dello smartphone direttamente dallo smartwatch.

La nuova app Spoton consente di controllare l’hotspot dello smartphone con il minimo sforzo, aumentando decisamente la praticità, visto che non richiede di prendere in mano il telefono e sbloccarlo ogni volta che si vuole attivare o disattivare l’hotospot. Esistono app simili, ma Spoton è l’opzione più leggera ed efficiente per gli utenti Wear OS.

Progettare un’app solo per una funzionalità di accessibilità del genere può sembrare fuori luogo, ma quell’unica cosa, che alla fine è utile, la fa molto bene. Ecco una dimostrazione.

L’app Spoton è disponibile gratuitamente e può essere installata attraverso il Play Store di Google utilizzando il badge che trovate a seguire.

È possibile che al momento l’app non funzioni bene con le versioni beta di Android, in quanto è stata rilasciata da poco, tuttavia possiamo aspettarci che l’app riceverà degli aggiornamenti.