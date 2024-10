Western Digital annuncia il lancio delle nuove e attese schede di memoria SanDisk microSD Express (in due tagli di memoria) e SanDisk Extreme PRO SDXC UHS-I da 2 TB, che erano state presentate all’inizio di quest’anno. Vediamole più da vicino, con tanto di prezzo per il mercato italiano.

Disponibili SanDisk microSD Express ed Extreme PRO SDXC UHS-I da 2 TB

L’attesa è stata più lunga del previsto, ma alla fine le nuove schede di memoria SanDisk presentate a inizio anno sono disponibili all’acquisto. Western Digital, che ha acquisito ormai da qualche anno il marchio SanDisk, annuncia infatti l’arrivo della scheda SanDisk microSD Express da 128 e da 256 GB, e della scheda SanDisk Extreme PRO SDXC UHS-I da ben 2 TB.

Si tratta di prodotti progettati per rispondere alle crescenti esigenze dei complessi flussi di lavoro nel settore dei media e dell’intrattenimento, che aiutano i professionisti a ottimizzare i loro processi e a gestire i progetti. Le nuove schede offrono prestazioni più veloci e affidabili, che si tratti di trasferire contenuti ad alta risoluzione o di catturare video in 4K, aiutando i creatori nella gestione dei progetti più intensi in termini di dati.

La microSD Express è disponibile nei tagli da 128 e da 256 GB e offre velocità di trasferimento fino a 4,4 volte superiori rispetto alla microSD UHS-I più veloce di Western Digital. La nuova scheda Extreme PRO è la prima SDXC UHS-I da 2 TB al mondo e offre una capacità enorme pensata per catturare tantissime immagini e registrare ore e ore di video in 4K UHD.

Specifiche microSD Express: tagli: 128 o 256 GB

prestazioni: 256GB: fino a 880 MB/s di velocità di lettura; fino a 650 MB/s di velocità di scrittura 128 GB: fino a 880 MB/s di velocità di lettura; fino a 480 MB/s di velocità di scrittura

interfaccia: PCIe NVME

dimensioni: 14,99 x 10,92 x 1,02 mm (adattatore SD: 24 x 32 x 2,1 mm)

temperature operative: tra i -25° e gli 85° C

Specifiche Extreme PRO SDXC UHS-I: taglio: 2 TB

prestazioni: versione aggiornata della tecnologia SanDisk QuickFlow, con velocità di lettura fino 250 MB/s e velocità di scrittura di 150 MB/s

interfaccia: UHS-I

dimensioni e peso: 2,03 x 23,88 x 31,75 mm, 1,67 g

temperature operative: tra i -25° e gli 85° C

La nuova scheda SanDisk microSD Express è disponibile all’acquisto in Italia al prezzo consigliato di 55,99 euro e di 72,99 euro, rispettivamente nel taglio da 128 e da 256 GB. Si sale decisamente di prezzo con la Extreme PRO SDXC UHS-I da 2 TB, per la quale il prezzo richiesto è di 383,99 euro. Tutte e tre le memorie risultano acquistabili sullo shop online ufficiale di SanDisk (qui e qui, rispettivamente), ma arriveranno presto anche presso i vari rivenditori autorizzati.