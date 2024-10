Dopo averlo visto in anteprima il mese scorso a Berlino, in occasione di IFA 2024, torniamo a parlare di DOOGEE S200, il nuovo rugged phone del brand asiatico che è da poco in vendita sullo store ufficiale ma anche su Amazon, dove potete approfittare di una interessante promozione.

Il design è ispirato a quello dei mech, quei classici robottoni presenti in numerosi contenuti di fantascienza, e la scheda tecnica è decisamente convincente sotto ogni punto di vista, dallo schermo al chipset passando per un comparto fotografico in grado di dare parecchie soddisfazioni. Scopriamo nel dettaglio la scheda tecnica prima di vedere l’offerta.

Specifiche di DOOGEE S200

La scheda tecnica di DOOGEE S200 è decisamente interessante, e parte da un doppio schermo, uno frontale da 6,72 pollici con risoluzione FullHD+ e frequenza di aggiornamento a 120 Hz, e uno posteriore, di tipo AMOLED, da 1,32 pollici, simile a quello che si trova in uno smartwatch, utilizzato per le notifiche, il controllo della riproduzione multimediale e molto altro.

DOOGEE ha utilizzato una architettura particolare per garantire la massima robustezza, partendo dal vetro frontale, un Corning Gorilla Glass, passando per il guscio in gomma anti abrasione con inserti in lega di alluminio id grado aeronautico, materiale utilizzato anche per le protezioni laterali. Il frame interno invece è realizzato con una lega di titanio ad elevata resistenza, così da proteggere i delicati componenti interni in caso di caduta. Ne sono la prova le certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810H.

A gestire le operazioni del telefono ci pensa un chipset MediaTek Dimensity 7050, realizzato con processo produttivo a 6 nanometri, affiancato da 12 GB di RAM che possono salire fino a 32 GB utilizzando la memoria virtuale. Lo spazio di archiviazione invece ammonta a 256 GB ma è possibile espandere ulteriormente la capacità interna utilizzando microSD dalla capacità massima di 2 TB.

Di ottimo livello anche il comparto fotografico, che include un sensore principale da 100 megapixel con algoritmo Morpho per immagini più realistiche che mai, sensore frontale da 20 megapixel e fotocamera posteriore da 20 megapixel per la visione notturna, per scatti in totale assenza di luce. Completa la dotazione un sensore macro da 2 megapixel.

Elevata come sempre l’autonomia, vista la presenza di una batteria da 10.100 mAh in grado di assicurare quasi due giorni di telefonate continue, oltre 25 ore di visione video e 20 giorni di stand-by del dispositivo. La ricarica rapida a 33 watt permette di fare il pieno alla batteria in tempi decisamente contenuti.

Di ottimo livello la connettività con supporto a 5G, WiFi 6. GPS/GLONASS/Beidou/Galileo, NFC per i pagamenti in mobilità mentre la sicurezza è affidata a un lettore di impronte digitali, integrato nel tasto di accensione/sblocco e a un sistema di riconoscimento bidimensionale del volto.

L’offerta

Potete acquistare DOOGEE S200 su Amazon a 309,99 euro invece di 399,99 euro sfruttando il coupon da 90 euro presente nella pagina. In alternativa potete rivolgervi al sito ufficiale dove lo smartphone è in vendita a circa 320 euro sfruttando un coupon presente nella pagina. Nel box sottostante trovate entrambi i link per l’acquisto.

