Durante l’evento The Checkup 2024, il team di Google Health ha fornito un aggiornamento su Fitbit Labs che consentirà agli utenti Fitbit Premium di testare e fornire feedback sulle funzionalità AI sperimentali.

Una di queste funzionalità è essenzialmente un chatbot che consente all’utente di porre domande sui suoi dati Fitbit e di ricevere risposte che includono grafici per aiutarlo a comprenderli meglio, il tutto in un modo più colloquiale che mai.

Questo modello è in fase di messa a punto per fornire funzionalità di coaching personalizzate, come messaggi e indicazioni attuabili, che possono essere personalizzati in base agli obiettivi personali di salute e fitness.

Ad esempio l’utente potrebbe chiedere approfondimenti sui minuti in zona attiva e la correlazione con quanto è ristoratore il suo sonno, oppure di analizzare le variazioni nei ritmi del sonno e nella qualità del sonno e quindi suggerire consigli su come modificare l’intensità dell’allenamento per ottenere risultati migliori.

Fitbit Labs è in arrivo entro la fine dell’anno

Google fa sapere che Fitbit Labs è alimentato da un nuovo modello linguistico di salute personale sviluppato da Fitbit e Google Research e che è costruito sui modelli di intelligenza artificiale Gemini e perfezionato su un insieme diversificato e non identificato di segnali di salute provenienti da casi di studio accreditati.

Fitbit Labs sarà disponibile entro la fine dell’anno per un numero limitato di utenti Android iscritti al programma Fitbit Labs nell’app mobile Fitbit.

Nel frattempo la Ricerca Google sta aggiungendo più informazioni di ricerca visiva, soprattutto su dispositivi mobili, per patologie quali emicranie, calcoli renali o polmonite, con l’inclusione di immagini e diagrammi provenienti da fonti attendibili per aiutare l’utente a comprendere meglio i sintomi.