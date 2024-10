Brutte notizie per gli utenti TIM: il popolare operatore telefonico, infatti, nelle scorse ore ha annunciato di avere in programma una rimodulazione che entrerà in vigore dal prossimo mese.

A partire dal primo addebito successivo al 5 novembre 2024, verrà aumentato il prezzo mensile di alcune offerte mobile per clienti ricaricabili e la motivazione è “per esigenze economiche connesse alle mutate condizioni di mercato“.

Cosa comporta la nuova rimodulazione di TIM

L’aumento previsto da TIM è pari ad 1,99 euro al mese e i clienti interessati da questa modifica contrattuale saranno informati con un messaggio personalizzato, contenente tutte le relative informazioni di dettaglio.

L’operatore telefonico precisa che ad alcuni clienti verrà data la possibilità di arricchire la propria offerta, attivando da subito e gratuitamente una delle seguenti opzioni:

50 GIGA gratis di traffico dati aggiuntivi ogni mese (tale opzione si può attivare inviando un SMS gratuito al 40916 con testo 50GIGA ON)

di traffico dati aggiuntivi ogni mese (tale opzione si può attivare inviando un SMS gratuito al 40916 con testo 50GIGA ON) Abilitazione gratuita dell’offerta dati attiva alla velocità del 5G ULTRA di TIM (tale opzione si può attivare inviando un SMS gratuito al 40916 con testo 5G ON e consente di navigare ad una velocità fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload con priorità di accesso alla rete mobile dell’operatore)

In alternativa, TIM comunica che i Clienti interessati potranno aderire all’offerta loro riservata, con gli stessi costi e 2 Giga in più rispetto a quella attuale offerta, inviando un SMS gratuito al 40916 con il testo CONFERMA ON, entro il 31 ottobre 2024.

Coloro che non intendano accettare la modifica delle condizioni contrattuali possono recedere dal contratto, cessando la linea o passando ad altro operatore, senza penali né costi di disattivazione, dandone comunicazione entro il 7 dicembre 2024. Ecco le modalità disponibili:

Per esercitare il diritto di recesso cessando la linea mobile, il Cliente potrà compilare direttamente on line il “Modulo di richiesta cessazione ed autocertificazione di possesso linea”. In alternativa, è possibile scaricare, stampare e compilare lo stesso modulo ed inviarlo all’indirizzo indicato nello stesso o tramite PEC all’indirizzo telecomitalia@pec.telecomitalia.it, allegando copia della documentazione richiesta, oppure recarsi presso i negozi TIM o chiamare il 119. Il suddetto modulo può aiutare il cliente a gestire la richiesta di recesso, ma è sempre possibile inviare, in alternativa, una comunicazione scritta in forma libera, che dovrà, tuttavia, contenere i medesimi dati, essendo gli stessi necessari all’espletamento della richiesta.

Infine, TIM ricorda che è sempre possibile disattivare soltanto l’offerta oggetto di variazione contrattuale, mantenendo la linea mobile e in tal caso si applicherà la tariffa prevista dal profilo base attivo o quella prevista da eventuali altre offerte già attive, con la possibilità di attivare una delle nuove offerte in commercializzazione.