Durante l’evento Facebook IRL 2024 ad Austin, Meta ha appena annunciato diversi aggiornamenti in arrivo sul suo social blu, che consistono in una scheda Esplora simile a quella di Instagram e in una nuova scheda per i video.

La scheda Esplora ospiterà una varietà di contenuti su misura in linea con gli interessi dell’utente di Facebook. Meta afferma che l’algoritmo è stato progettato per fornire contenuti che oltre a intrattenere aiutano ad approfondire gli interessi dell’utente.

La nuova scheda Esplora è ancora in fase di test, quindi potrebbe essere necessario del tempo prima che venga lanciata ampiamente.

Facebook unifica l’esperienza con i video e i Reels

La scheda dedicata ai video verrà aggiornata per ospitare i Reels e tutti i video su Facebook. Il contenuto verrà trasmesso su un lettore video a schermo intero che consente agli utenti di guardare i video brevi, lunghi e in diretta in un’unica esperienza.

Meta informa che la nuova sezione per i video inizierà a essere distribuita agli utenti nelle prossime settimane e probabilmente è un tentativo di Facebook di catturare un numero maggiore di giovani adulti che secondo le statistiche dell’azienda trascorrono circa il 60% del loro tempo a guardare video e Reels.